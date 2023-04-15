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https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/minoborony-rossii-utochnilo-zachem-nuzhen-elektronnyy-reestr-voinskogo-ucheta-1045288297.html
Минобороны России уточнило, зачем нужен электронный реестр воинского учета
Минобороны России уточнило, зачем нужен электронный реестр воинского учета
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для... 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T12:35+0300
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг.Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
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министерство обороны рф, россия, армия
министерство обороны рф, россия, армия

Минобороны России уточнило, зачем нужен электронный реестр воинского учета

12:35 15.04.2023 (обновлено: 12:44 15.04.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.
"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — подчеркнул офицер.
По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг.
Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
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