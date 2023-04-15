https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/minoborony-rossii-utochnilo-zachem-nuzhen-elektronnyy-reestr-voinskogo-ucheta-1045288297.html

Минобороны России уточнило, зачем нужен электронный реестр воинского учета

Минобороны России уточнило, зачем нужен электронный реестр воинского учета

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для... 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T12:35+0300

2023-04-15T12:35+0300

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать с военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждан будут информировать через личные кабинеты на портале государственных услуг.Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.Накануне президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.

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