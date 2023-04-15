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Минсельхоз Абхазии одобрил 13 проектов в Сухумском районе в 2023 году
Минсельхоз Абхазии одобрил 13 проектов в Сухумском районе в 2023 году
В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий. 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T11:40+0300
2023-04-15T11:40+0300
в абхазии
сухумский район
абхазия
сельское хозяйство
минсельхоз
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии одобрило 13 проектов в Сухумском районе на сумму 8,9 млн руб. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий. В районе также рассматривались проекты по созданию небольших виноградников.В Сухумском районе есть и своя сельскохозяйственная программа, которая финансируется из местного бюджета. В 2023 году на ее реализацию предусмотрено 3 млн руб. Это на 5 млн. руб. меньше, чем в прошлом году.По мнению главы Администрации Сухумского района, пока этих сумм будет достаточно.В рамках сельскохозяйственной программы в районе были высажены многолетние растения.
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сухумский район, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз
сухумский район, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз

Минсельхоз Абхазии одобрил 13 проектов в Сухумском районе в 2023 году

11:40 15.04.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукМашинно-тракторная станция в Очамчыре
Машинно-тракторная станция в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии одобрило 13 проектов в Сухумском районе на сумму 8,9 млн руб. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.
В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий. В районе также рассматривались проекты по созданию небольших виноградников.
В Сухумском районе есть и своя сельскохозяйственная программа, которая финансируется из местного бюджета. В 2023 году на ее реализацию предусмотрено 3 млн руб. Это на 5 млн. руб. меньше, чем в прошлом году.
“В прошлом году мы рассмотрели 19 проектов, одобрение получили 12 проектов на общую сумму 3,5 млн руб. Казалось бы деньги были. Из этих 19 проектов семь по тем или иным причинам не получили одобрение. Но даже при условий, если бы одобрили еще семь, то все равно на 8 млн руб не получилось бы. Тут мы наблюдаем малую активность со стороны населения, поэтому мы остановились на такой средней сумме”, - отметил Читанава.
По мнению главы Администрации Сухумского района, пока этих сумм будет достаточно.
В рамках сельскохозяйственной программы в районе были высажены многолетние растения.
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