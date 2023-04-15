https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/minselkhoz-abkhazii-odobril-13-proektov-v-sukhumskom-rayone-v-2023-godu-1045287568.html

Минсельхоз Абхазии одобрил 13 проектов в Сухумском районе в 2023 году

Минсельхоз Абхазии одобрил 13 проектов в Сухумском районе в 2023 году

В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T11:40+0300

2023-04-15T11:40+0300

2023-04-15T11:40+0300

в абхазии

сухумский район

абхазия

сельское хозяйство

минсельхоз

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии одобрило 13 проектов в Сухумском районе на сумму 8,9 млн руб. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.В рамках государственной программы сельским жителям, подавшим заявку на участие, приобретут малую механизацию для обработки угодий. В районе также рассматривались проекты по созданию небольших виноградников.В Сухумском районе есть и своя сельскохозяйственная программа, которая финансируется из местного бюджета. В 2023 году на ее реализацию предусмотрено 3 млн руб. Это на 5 млн. руб. меньше, чем в прошлом году.По мнению главы Администрации Сухумского района, пока этих сумм будет достаточно.В рамках сельскохозяйственной программы в районе были высажены многолетние растения.

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сухумский район, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз