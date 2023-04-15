https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/minzdrav-rossii-zaregistriroval-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-detey-ot-6-do-11-let-1045289757.html
Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет
Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет
Препарат разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T14:20+0300
2023-04-15T14:20+0300
2023-04-15T15:13+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
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вакцинация
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.Согласно инструкции, вакцина показана детям от шести до 11 лет включительно. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.Противопоказания к применению:При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, уточняется в документе.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия, вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия, вакцинация
Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет
14:20 15.04.2023 (обновлено: 15:13 15.04.2023)
Препарат разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Дата государственной регистрации: 14.04.2023", — говорится в сообщении.
Согласно инструкции, вакцина показана детям от шести до 11 лет включительно. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.
Противопоказания к применению:
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,
тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, уточняется в документе.