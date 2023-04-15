https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/minzdrav-rossii-zaregistriroval-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-detey-ot-6-do-11-let-1045289757.html

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

Препарат разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T14:20+0300

2023-04-15T14:20+0300

2023-04-15T15:13+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

россия

вакцинация

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.Согласно инструкции, вакцина показана детям от шести до 11 лет включительно. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.Противопоказания к применению:При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, уточняется в документе.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия, вакцинация