Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе
Пасхальная служба прошла в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 15 на 16 апреля.
Пасхальная служба прошла в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 15 на 16 апреля.
Традиционно жители столицы приходят в храм в ночь перед Пасхой, чтобы отстоять службу.
Традиционно жители столицы приходят в храм в ночь перед Пасхой, чтобы отстоять службу.
Богослужение началось с Пасхальной полунощницы.
Богослужение началось с Пасхальной полунощницы.
В этом году на службу собрались десятки жителей Абхазии.
В этом году на службу собрались десятки жителей Абхазии.
Ночь перед Пасхой одна из самых главный для православных христиан.
Ночь перед Пасхой одна из самых главный для православных христиан.
В эту ночь верующие слушают полунощницу и проходят крестный ход.
В эту ночь верующие слушают полунощницу и проходят крестный ход.
К утру служится Пасхальная заутреня, а затем совершается литургия.
К утру служится Пасхальная заутреня, а затем совершается литургия.
Верующие идут крестным ходом.
Верующие идут крестным ходом.
Ночная предпасхальная служба для многих особенная, поэтому в храмах обычно собирается много прихожан.
Ночная предпасхальная служба для многих особенная, поэтому в храмах обычно собирается много прихожан.
Обычно служба длится около четырех часов.
Обычно служба длится около четырех часов.
Несмотря на то, что простоять ночную службу не так просто, многие приходят семьями и приводят с собой детей.
Несмотря на то, что простоять ночную службу не так просто, многие приходят семьями и приводят с собой детей.
Приносят корзины с куличами, ветками вербы, крашеными яйцами для освящения.
Приносят корзины с куличами, ветками вербы, крашеными яйцами для освящения.
Некоторые перед Таинством в ночь перед Пасхой приходят на исповедь до начала полунощницы.
Некоторые перед Таинством в ночь перед Пасхой приходят на исповедь до начала полунощницы.
Самые маленькие терпеливо ждут окончания службы и предвкушают наступление Пасхи.
Самые маленькие терпеливо ждут окончания службы и предвкушают наступление Пасхи.
Пасхальные богослужения проходят не только в Сухумском кафедральном Соборе, но и во всех храмах Абхазии.
Пасхальные богослужения проходят не только в Сухумском кафедральном Соборе, но и во всех храмах Абхазии.
В этот же день Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. По традиции частичку огня доставили в Сухумский собор.
В этот же день Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. По традиции частичку огня доставили в Сухумский собор.