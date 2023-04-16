Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/1045299835.html
Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе
Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе
В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла Пасхальная служба в ночь на 16 апреля. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T12:35+0300
2023-04-16T13:04+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
пасха
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/10/1045297707_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_d443283855a1cd33089a9e531b5e51c0.jpg
Ежегодно в Сухумском кафедральном соборе в ночь перед Пасхой проходит служба. Пасхальное богослужение начинается с полунощницы. Верующие совершают Крестный ход, многие остаются в храме до пасхальной утрени и божественной литургии. В храм православные приходят семьями, приводят детей, приносят куличи и яйца для освящения. В эту же ночь из Иерусалима в Сухумский собор приносится частичка Благодатного огня.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/10/1045297707_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_289beba357a0ce8679620d3a1863f4be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, пасха, абхазия
фото, фото , мультимедиа, пасха, абхазия

Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе

12:35 16.04.2023 (обновлено: 13:04 16.04.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла Пасхальная служба в ночь на 16 апреля.
Ежегодно в Сухумском кафедральном соборе в ночь перед Пасхой проходит служба. Пасхальное богослужение начинается с полунощницы.
Верующие совершают Крестный ход, многие остаются в храме до пасхальной утрени и божественной литургии.
В храм православные приходят семьями, приводят детей, приносят куличи и яйца для освящения. В эту же ночь из Иерусалима в Сухумский собор приносится частичка Благодатного огня.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пасхальная служба прошла в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 15 на 16 апреля.

Пасхальная служба прошла в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 15 на 16 апреля. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пасхальная служба прошла в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 15 на 16 апреля.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Традиционно жители столицы приходят в храм в ночь перед Пасхой, чтобы отстоять службу.

Традиционно жители столицы приходят в храм в ночь перед Пасхой, чтобы отстоять службу. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Традиционно жители столицы приходят в храм в ночь перед Пасхой, чтобы отстоять службу.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Богослужение началось с Пасхальной полунощницы.

Богослужение началось с Пасхальной полунощницы. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Богослужение началось с Пасхальной полунощницы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году на службу собрались десятки жителей Абхазии.

В этом году на службу собрались десятки жителей Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году на службу собрались десятки жителей Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ночь перед Пасхой одна из самых главный для православных христиан.

Ночь перед Пасхой одна из самых главный для православных христиан. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Ночь перед Пасхой одна из самых главный для православных христиан.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В эту ночь верующие слушают полунощницу и проходят крестный ход.

В эту ночь верующие слушают полунощницу и проходят крестный ход. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В эту ночь верующие слушают полунощницу и проходят крестный ход.

© Sputnik / Марианна Кубрава

К утру служится Пасхальная заутреня, а затем совершается литургия.

К утру служится Пасхальная заутреня, а затем совершается литургия. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

К утру служится Пасхальная заутреня, а затем совершается литургия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Верующие идут крестным ходом.

Верующие идут крестным ходом. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Верующие идут крестным ходом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ночная предпасхальная служба для многих особенная, поэтому в храмах обычно собирается много прихожан.

Ночная предпасхальная служба для многих особенная, поэтому в храмах обычно собирается много прихожан. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Ночная предпасхальная служба для многих особенная, поэтому в храмах обычно собирается много прихожан.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Обычно служба длится около четырех часов.

Обычно служба длится около четырех часов. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Обычно служба длится около четырех часов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Несмотря на то, что простоять ночную службу не так просто, многие приходят семьями и приводят с собой детей.

Несмотря на то, что простоять ночную службу не так просто, многие приходят семьями и приводят с собой детей. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Несмотря на то, что простоять ночную службу не так просто, многие приходят семьями и приводят с собой детей.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Приносят корзины с куличами, ветками вербы, крашеными яйцами для освящения.

Приносят корзины с куличами, ветками вербы, крашеными яйцами для освящения. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Приносят корзины с куличами, ветками вербы, крашеными яйцами для освящения.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Некоторые перед Таинством в ночь перед Пасхой приходят на исповедь до начала полунощницы.

Некоторые перед Таинством в ночь перед Пасхой приходят на исповедь до начала полунощницы. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Некоторые перед Таинством в ночь перед Пасхой приходят на исповедь до начала полунощницы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Самые маленькие терпеливо ждут окончания службы и предвкушают наступление Пасхи.

Самые маленькие терпеливо ждут окончания службы и предвкушают наступление Пасхи. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Самые маленькие терпеливо ждут окончания службы и предвкушают наступление Пасхи.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пасхальные богослужения проходят не только в Сухумском кафедральном Соборе, но и во всех храмах Абхазии.

Пасхальные богослужения проходят не только в Сухумском кафедральном Соборе, но и во всех храмах Абхазии. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пасхальные богослужения проходят не только в Сухумском кафедральном Соборе, но и во всех храмах Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В этот же день Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. По традиции частичку огня доставили в Сухумский собор.

В этот же день Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. По традиции частичку огня доставили в Сухумский собор. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В этот же день Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. По традиции частичку огня доставили в Сухумский собор.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0