https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/1045299835.html

Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе

Таинство ночи: пасхальное богослужение в Сухумском соборе

В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла Пасхальная служба в ночь на 16 апреля. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T12:35+0300

2023-04-16T12:35+0300

2023-04-16T13:04+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

пасха

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/10/1045297707_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_d443283855a1cd33089a9e531b5e51c0.jpg

Ежегодно в Сухумском кафедральном соборе в ночь перед Пасхой проходит служба. Пасхальное богослужение начинается с полунощницы. Верующие совершают Крестный ход, многие остаются в храме до пасхальной утрени и божественной литургии. В храм православные приходят семьями, приводят детей, приносят куличи и яйца для освящения. В эту же ночь из Иерусалима в Сухумский собор приносится частичка Благодатного огня.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, пасха, абхазия