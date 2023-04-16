https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/aslan-bzhaniya-pozdravil-khristian-abkhazii-s-prazdnikom-paskhi-1045292493.html

Аслан Бжания поздравил христиан Абхазии с праздником Пасхи

Аслан Бжания поздравил христиан Абхазии с праздником Пасхи

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на воскресенье 16 апреля. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T08:55+0300

2023-04-16T08:55+0300

2023-04-16T08:55+0300

в абхазии

пасха

абхазия

православие

религия

аслан бжания

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных со Светлым Воскресением Христовым.Глава государства напомнил, что в этот праздник люди проявляют себя "в милосердии, заботе о ближнем, искренней любви к родной земле". Веруя в торжество жизни, мы создаем семьи, трудимся, растим детей и вместе создаем условия для возрождения Абхазии. В этот праздник каждому дано напоминание о том, как проявить себя в милосердии и сострадании, во взаимном уважении и в почитании старших, в бескорыстной заботе о ближних и во всем, что делает нас лучше", - отметил Бжания. Православные христиане в воскресенье 16 апреля отмечают Пасху — Воскресение Христово.Пасхальные богослужения начались во всех действующих храмах Абхазии в 23:00 16 апреля. В Сухумский кафедральный собор доставили частичку благодатного огня. Ровно в 24:00 верующие прошли крестным ходом вокруг храмов, а завершилось богослужения к 5:00 - 6:00 утра. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу — неделю после Пасхи. Всего же празднование длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо.Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под Пасхой переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

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