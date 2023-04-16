https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/chitanava-beregoukrepitelnye-sooruzheniya-neobkhodimo-stroit-na-reke-kelasur-1045287719.html

Читанава: берегоукрепительные сооружения необходимо строить на реке Келасур

Читанава: берегоукрепительные сооружения необходимо строить на реке Келасур

Во время стихии река Келасур часто выходит из берегов и подтапливает территорий вокруг. В 2022 году району был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T10:45+0300

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сухумский район

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Берегоукрепительные сооружения необходимо строить на реке Келасур, об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Сухумского района Алхас Читанава.По его словам, река выходит из берегов и наносит большой урон близлежащим селам и дорожной инфраструктуре. В 2022 году местным властям пришлось ремонтировать дорогу на несколько миллионов рублей. А в этом году - уже на 350 тыс руб.Он подчеркнул, что на сегодняшний день решение проблемы даже на уровне республики сложно.По его словам, примерно 70% всего берега вдоль Келасур необходимо капитально укрепить для того, чтобы в дальнейшем не было подтоплений.

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