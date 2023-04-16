https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-sostoyanii-detskogo-nastolnogo-tennisa-v-abkhazii-1045241205.html
Дополнительное время: Карчава о состоянии детского настольного тенниса в Абхазии
Дополнительное время: Карчава о состоянии детского настольного тенниса в Абхазии
Тренер по настольному теннису Ренат Карчава рассказал в эфире радио Sputnik про нынешнее состояние данного вида спорта в Абхазии, в каких городах он более... 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T18:05+0300
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Дополнительное время: Карчава о состоянии детского настольного тенниса в Абхазии
Дополнительное время: Карчава о состоянии детского настольного тенниса в Абхазии
Тренер по настольному теннису Ренат Карчава рассказал в эфире радио Sputnik про нынешнее состояние данного вида спорта в Абхазии, в каких городах он более развит, об опыте, который приобретают его подопечные и он сам на соревнованиях в России.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Первенство Абхазии по настольному теннису среди школьников прошло 7-8 апреля в Сухуме. Команда Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр стала победителем. Второе место заняла команда из Гагры, третье место у команды "Сухум".8 апреля в Сухуме стартовал клубный чемпионат Абхазии по настольному теннису "Высшая лига". В нем принимают участие 12 команд: "Сухум", "АГУ," "Ткуарчал", "Очамчыра", "Новый район", "РДЮСШ игр", "Гал", "Гагра", "Пивзавод", "Самурзакан", "Прогресс" и "Шахтер".
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абхазия, спорт, теннис, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, теннис, дополнительное время, подкасты, аудио
Тренер по настольному теннису Ренат Карчава рассказал в эфире радио Sputnik про нынешнее состояние данного вида спорта в Абхазии, в каких городах он более развит, об опыте, который приобретают его подопечные и он сам на соревнованиях в России.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Первенство Абхазии по настольному теннису среди школьников прошло 7-8 апреля в Сухуме. Команда Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр стала победителем. Второе место заняла команда из Гагры, третье место у команды "Сухум".
8 апреля в Сухуме стартовал клубный чемпионат Абхазии по настольному теннису "Высшая лига". В нем принимают участие 12 команд: "Сухум", "АГУ," "Ткуарчал", "Очамчыра", "Новый район", "РДЮСШ игр", "Гал", "Гагра", "Пивзавод", "Самурзакан", "Прогресс" и "Шахтер".