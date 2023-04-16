Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре

Он возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ - Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что переводится как "правосудие”.В 1733 году храм в Илоре разорили турки. Но иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать и сохранить.В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, в том числе знаменитая золотая бедийская чаша. В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.
На Восточной окраине Очамчыры расположен один из древнейших из ныне действующих в Абхазии храмов - Илорский храм.
Он возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ - Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что переводится как "правосудие”.
В 1733 году храм в Илоре разорили турки. Но иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать и сохранить.
В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, в том числе знаменитая золотая бедийская чаша. В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.
Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.