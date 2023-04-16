https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/ilorskoe-chudo-khram-svyatogo-georgiya-pobedonostsa-v-ochamchyre-1042799420.html

Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре

Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре

На Восточной окраине Очамчыры расположен один из древнейших из ныне действующих в Абхазии храмов - Илорский храм. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T14:25+0300

2023-04-16T14:25+0300

2023-04-16T14:57+0300

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Он возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ - Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что переводится как "правосудие”.В 1733 году храм в Илоре разорили турки. Но иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать и сохранить.В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, в том числе знаменитая золотая бедийская чаша. В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.

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