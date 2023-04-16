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Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре
Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре
На Восточной окраине Очамчыры расположен один из древнейших из ныне действующих в Абхазии храмов - Илорский храм. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T14:25+0300
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Он возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ - Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что переводится как "правосудие”.В 1733 году храм в Илоре разорили турки. Но иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать и сохранить.В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, в том числе знаменитая золотая бедийская чаша. В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, илор
фото, фото , мультимедиа, абхазия, илор

Илорское чудо: храм Святого Георгия Победоносца в Очамчыре

14:25 16.04.2023 (обновлено: 14:57 16.04.2023)
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На Восточной окраине Очамчыры расположен один из древнейших из ныне действующих в Абхазии храмов - Илорский храм.
Он возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ - Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что переводится как "правосудие”.
В 1733 году храм в Илоре разорили турки. Но иконы, кресты и другие реликвии удалось спрятать и сохранить.
В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины, в том числе знаменитая золотая бедийская чаша. В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.
Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Илорский храм возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ.

Илорский храм возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Илорский храм возведен в XI веке на месте одного из семи главных абхазских святилищ.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Он носит имя Святого Георгия Победоносца.

Он носит имя Святого Георгия Победоносца. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Он носит имя Святого Георгия Победоносца.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Небольшая церковь скромной архитектуры привлекается внимание паломников.

Небольшая церковь скромной архитектуры привлекается внимание паломников. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Небольшая церковь скромной архитектуры привлекается внимание паломников.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В 1638 году древняя церковь была разрушена турками.

В 1638 году древняя церковь была разрушена турками. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

В 1638 году древняя церковь была разрушена турками.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Но вскоре ее восстановили. Новый храм архитектурно отличается от прежнего.

Но вскоре ее восстановили. Новый храм архитектурно отличается от прежнего. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Но вскоре ее восстановили. Новый храм архитектурно отличается от прежнего.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель.

В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

В Илорском храме хранились древние иконы и различные приношения покровителю церкви и окрестных земель.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины.

Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Во второй половине XIX века в ризнице еще оставалось множество предметов старины.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Среди них была и знаменитая золотая бедийская чаша.

Среди них была и знаменитая золотая бедийская чаша. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Среди них была и знаменитая золотая бедийская чаша.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.

В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

В церкви также была серебряная илорская чаша X века. Но она была утеряна.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.

Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сегодня в церкви хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, а также мироточащие и кровоточащие иконы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

До сегодняшнего дня дошло немало народных легенд и преданий, связанных с Илорским храмом.

До сегодняшнего дня дошло немало народных легенд и преданий, связанных с Илорским храмом. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

До сегодняшнего дня дошло немало народных легенд и преданий, связанных с Илорским храмом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Церковь Святого Георгия была известна не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами.

Церковь Святого Георгия была известна не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Церковь Святого Георгия была известна не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Паломники и путешественники со всего света стремились попасть в Илорский храм: считалась, что любая просьба, произнесенная там, исполнится.

Паломники и путешественники со всего света стремились попасть в Илорский храм: считалась, что любая просьба, произнесенная там, исполнится. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Паломники и путешественники со всего света стремились попасть в Илорский храм: считалась, что любая просьба, произнесенная там, исполнится.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сегодня в Илорском храме ежедневно проводятся богослужения. Сюда приезжают паломники из многих стран мира.

Сегодня в Илорском храме ежедневно проводятся богослужения. Сюда приезжают паломники из многих стран мира. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сегодня в Илорском храме ежедневно проводятся богослужения. Сюда приезжают паломники из многих стран мира.

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