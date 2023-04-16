https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/kokoskir-o-paskhe-prazdnik-dlya-ispravleniya-izmeneniya-cheloveka-k-luchshemu-1045251162.html

Кокоскир о Пасхе: праздник для исправления, изменения человека к лучшему

Кокоскир о Пасхе: праздник для исправления, изменения человека к лучшему

Православная верующая Манана Кокоскир в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась мыслями о смысле жизни и светлом празднике Воскресения Христова. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

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2023-04-16T09:50+0300

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Кокоскир о Пасхе: праздник для исправления, изменения человека к лучшему Кокоскир о Пасхе: праздник для исправления, изменения человека к лучшему

Православная верующая Манана Кокоскир в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась мыслями о смысле жизни и светлом празднике Воскресения Христова.Светлое Христово Воскресение, Пасха – древнейший и самый важный христианский праздник. Слово “Пасха” пришло из греческого языка и означает “прехождение”, “избавление”. Христианская Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о смерти его на кресте и чудесном воскресении, символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой."Мы же родились не для того, чтобы построить дом, посадить дерево, воспитать сына. Это очень хорошие мотивы, но не есть смысл жизни… А суть очень проста - возлюби рядом живущего человека. И у тебя все будет и душа наполнится покоем, а жизнь смыслом. Вот что мы ждем в Пасху. В детстве я тоже воспринимала Пасху как ритуал. Пекут куличи, красят яйца. Да, это праздник, такой ритуал. Но будучи взрослым, ты должен понимать, что это не просто обряды и ритуалы. Это праздник для того, чтобы ты исправился, хоть немного изменился к лучшему. Если нет динамики души, то это очень печально", – сказала Кокоскир.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи. Православные христиане всего мира в этом году отмечают Светлое Христово Воскресение 16 апреля.

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