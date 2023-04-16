https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-v-sukhume-i-gastroli-v-rayonakh-1045305904.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли в Сухуме и гастроли в районах

Культурная афиша Абхазии: спектакли в Сухуме и гастроли в районах

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 17 по 23 апреля. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T15:20+0300

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2023-04-16T15:20+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухум

очамчыра

гудаута

театр

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сухум17 и 18 апреля в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Электра". Труппа театра вернувшаяся после гастролей в Москве и Санкт-Петербурге будет радовать абхазских зрителей спектаклями практически каждый день: 20 апреля в 19:00 - спектакль Марии Романовой “MARQUEZ. Сны одиночества”.22 апреля в 19:00 - “Последний из ушедших” по одноименному роману Баграта Шинкуба.23 апреля в 19:00 - “Оскар” по произведению Клода Манье. Французскую пьесу поставил в Сухуме российский режиссер Сергей Ефремов.Абхазский молодежный театр 18 апреля в 18:30 выступит со спектаклем "В день Пасхи". 20 апреля в 18:30 на сцене Государственной филармонии состоится XIII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии.Районы Абхазии18 апреля в 17:00 в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. А уже 19 апреля в 15:00 там же выступят с концертом ансамбль "Абаза" и студия "Абжьыуаа".20 апреля в 17:00 в Доме культуры Гудауты состоится концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

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