https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/ochamchyra-i-alnashskiy-rayon-udmurtii-podpisali-soglashenie-1045301827.html

Очамчыра и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение

Очамчыра и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение

Делегация из Алнашского района Удмуртской республики России прибыла с официальным визитом в Абхазию. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

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очамчырский район

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СУУХМ, 16 апр - Sputnik. Очамчырский район Абхазии и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, туризма, образования , спорта и сельского хозяйства, сообщает Очамчыра информ. В составе делегации глава Алнашского района Алексея Семенова, первый заместитель председателя сообщества предпринимателей, а также председатель ассоциации работодателей Удмуртии Григорий Стрелков.Делегация из Удмуртии в течение трехдневного визита познакомится с туристическим и сельскохозяйственным потенциалом Очамчырского района.

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