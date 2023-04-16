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Очамчыра и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение
Очамчыра и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение
Делегация из Алнашского района Удмуртской республики России прибыла с официальным визитом в Абхазию. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T13:30+0300
2023-04-16T13:30+0300
2023-04-16T16:10+0300
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СУУХМ, 16 апр - Sputnik. Очамчырский район Абхазии и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, туризма, образования , спорта и сельского хозяйства, сообщает Очамчыра информ. В составе делегации глава Алнашского района Алексея Семенова, первый заместитель председателя сообщества предпринимателей, а также председатель ассоциации работодателей Удмуртии Григорий Стрелков.Делегация из Удмуртии в течение трехдневного визита познакомится с туристическим и сельскохозяйственным потенциалом Очамчырского района.
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очамчырский район, абхазия, удмуртия, политика
очамчырский район, абхазия, удмуртия, политика
Очамчыра и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение
13:30 16.04.2023 (обновлено: 16:10 16.04.2023)
Делегация из Алнашского района Удмуртской республики России прибыла с официальным визитом в Абхазию.
СУУХМ, 16 апр - Sputnik. Очамчырский район Абхазии и Алнашский район Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, туризма, образования , спорта и сельского хозяйства, сообщает Очамчыра информ.
В составе делегации глава Алнашского района Алексея Семенова, первый заместитель председателя сообщества предпринимателей, а также председатель ассоциации работодателей Удмуртии Григорий Стрелков.
Стороны отметили важность сотрудничества между двумя регионами и развития тесных, дружественных отношений.
Делегация из Удмуртии в течение трехдневного визита познакомится с туристическим и сельскохозяйственным потенциалом Очамчырского района.