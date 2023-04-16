https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/shturmovye-otryady-vagner-osvobodili-esche-dva-kvartala-artemovska-1045310023.html

Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска

Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных... 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T16:15+0300

2023-04-16T16:15+0300

2023-04-16T16:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска, сообщили в Минобороны России.В свою очередь, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Кроме того, оперативно-тактической авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады украинских войск, пытавшихся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Молоильиновке, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти в ДНР.Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.

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