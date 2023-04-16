https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/shturmovye-otryady-vagner-osvobodili-esche-dva-kvartala-artemovska-1045310023.html
Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска
Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных... 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T16:15+0300
2023-04-16T16:15+0300
2023-04-16T16:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045119275_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_503e65f32fb6fd7de84c66818953c5a5.jpg
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска, сообщили в Минобороны России.В свою очередь, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Кроме того, оперативно-тактической авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады украинских войск, пытавшихся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Молоильиновке, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти в ДНР.Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045119275_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_d9cd14ac00405a568facdaf9538c9615.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска
16:15 16.04.2023 (обновлено: 16:47 16.04.2023)
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска, сообщили в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовыми отрядами "Вагнер" в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Кроме того, оперативно-тактической авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады украинских войск, пытавшихся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Молоильиновке, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти в ДНР.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.