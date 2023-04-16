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Сила святого: храм Георгия Победоносца в селе Илор
Сила святого: храм Георгия Победоносца в селе Илор
Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T11:40+0300
2023-04-16T11:40+0300
2023-04-16T12:38+0300
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Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.Чем уникальна эта церковь и почему туда приезжают паломники со всего мира, смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, очамчырский район, храм, абхазия, православные храмы абхазии, видео
видео, мультимедиа, очамчырский район, храм, абхазия, православные храмы абхазии, видео
Сила святого: храм Георгия Победоносца в селе Илор
11:40 16.04.2023 (обновлено: 12:38 16.04.2023)
Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке.
Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.
Чем уникальна эта церковь и почему туда приезжают паломники со всего мира, смотрите в нашем видео.