https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/sila-svyatogo-khrama-georgiya-pobedonostsa-v-sele-ilor-1045301640.html

Сила святого: храм Георгия Победоносца в селе Илор

Сила святого: храм Георгия Победоносца в селе Илор

Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

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Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.Чем уникальна эта церковь и почему туда приезжают паломники со всего мира, смотрите в нашем видео.

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