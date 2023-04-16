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Смертельная авария произошла на Пицундском повороте
Смертельная авария произошла на Пицундском повороте
Официальной информации о других пострадавших нет. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T19:00+0300
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2023-04-16T19:09+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Смертельная авария произошла в районе Пицундского поворота днем в воскресенье, 16 апреля.Как сообщили Sputnik в Гагрской ЦРБ, в больницу доставили молодого человека в крайне тяжелом состоянии. Его не удалось спасти.
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дтп, абхазия, контрольная палата абхазии, гагрский район
Смертельная авария произошла на Пицундском повороте
19:00 16.04.2023 (обновлено: 19:09 16.04.2023)
Официальной информации о других пострадавших нет.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Смертельная авария произошла в районе Пицундского поворота днем в воскресенье, 16 апреля.
По информации очевидцев, водитель врезался в магазин, стоящий у трассы.
Как сообщили Sputnik в Гагрской ЦРБ, в больницу доставили молодого человека в крайне тяжелом состоянии. Его не удалось спасти.