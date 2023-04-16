https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/smertelnaya-avariya-proizoshla-na-pitsundskom-povorote-1045310339.html

Смертельная авария произошла на Пицундском повороте

Смертельная авария произошла на Пицундском повороте

Официальной информации о других пострадавших нет. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T19:00+0300

2023-04-16T19:00+0300

2023-04-16T19:09+0300

в абхазии

дтп

абхазия

контрольная палата абхазии

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Смертельная авария произошла в районе Пицундского поворота днем в воскресенье, 16 апреля.Как сообщили Sputnik в Гагрской ЦРБ, в больницу доставили молодого человека в крайне тяжелом состоянии. Его не удалось спасти.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дтп, абхазия, контрольная палата абхазии, гагрский район