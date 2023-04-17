https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-nikaragua-1045314490.html
Инар Ладария встретился с послом России в Никарагуа
Инар Ладария встретился с послом России в Никарагуа
Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T14:39+0300
2023-04-17T14:39+0300
2023-04-17T14:39+0300
абхазия
россия
никарагуа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/11/1045314152_0:94:1028:672_1920x0_80_0_0_235107b01118ff96b9665ba2a9bdd6f7.jpg
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Никарагуа Александр Хохоликов. Об этом сообщает Медиацентр МИД. В том числе, Ладария и Хохоликов затронули вопросы сотрудничества дипломатических миссий в Латинской Америке.Инар Ладария был назначен главой дипломатического представительства Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года соответствующим указом главы государства Аслана Бжания.
абхазия
россия
никарагуа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/11/1045314152_4:0:1024:765_1920x0_80_0_0_39aa975785908c89bd96f4231e71cef4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, никарагуа, новости
абхазия, россия, никарагуа, новости
Инар Ладария встретился с послом России в Никарагуа
Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik
. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Никарагуа Александр Хохоликов. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Дипломаты поздравили друг друга с праздником светлой Пасхи и обсудили актуальные вопросы международной повестки.
В том числе, Ладария и Хохоликов затронули вопросы сотрудничества дипломатических миссий в Латинской Америке.
Инар Ладария был назначен главой дипломатического представительства Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года соответствующим указом главы государства Аслана Бжания.