https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-nikaragua-1045314490.html

Инар Ладария встретился с послом России в Никарагуа

Инар Ладария встретился с послом России в Никарагуа

Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения. 17.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-17T14:39+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Никарагуа Александр Хохоликов. Об этом сообщает Медиацентр МИД. В том числе, Ладария и Хохоликов затронули вопросы сотрудничества дипломатических миссий в Латинской Америке.Инар Ладария был назначен главой дипломатического представительства Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года соответствующим указом главы государства Аслана Бжания.

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