https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/ostorozhno-spoyler-kinokartiny-kventina-tarantino-i-ego-roman-odnazhdy-v-gollivude-1045244174.html

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"

О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 17.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-17T13:44+0300

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радио

осторожно, спойлер

кино

литература

квентин тарантино

подкасты

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"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде" "Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"

О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.В этот раз выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен фильмографии американского режиссёра Квентина Тарантино. Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия рассказали о наиболее заметных картинах автора, а также о его недавнем книжном романе "Однажды в Голливуде".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, литература, квентин тарантино, подкасты, аудио