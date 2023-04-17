https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/ostorozhno-spoyler-kinokartiny-kventina-tarantino-i-ego-roman-odnazhdy-v-gollivude-1045244174.html
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T13:44+0300
2023-04-17T13:44+0300
2023-04-17T13:45+0300
радио
осторожно, спойлер
кино
литература
квентин тарантино
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0d/1045244304_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dd1ca6f0511b3448910c2d9f88a07b69.jpg
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Квентина Тарантино и его роман "Однажды в Голливуде"
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.В этот раз выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен фильмографии американского режиссёра Квентина Тарантино. Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия рассказали о наиболее заметных картинах автора, а также о его недавнем книжном романе "Однажды в Голливуде".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0d/1045244304_61:0:1280:914_1920x0_80_0_0_aa841e71aad384702179fbc13f016f36.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
осторожно, спойлер , кино, литература, квентин тарантино, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, квентин тарантино, подкасты, аудио
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.
В этот раз выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен фильмографии американского режиссёра Квентина Тарантино. Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия рассказали о наиболее заметных картинах автора, а также о его недавнем книжном романе "Однажды в Голливуде".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.