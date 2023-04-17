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Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем
Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем
Готовности наступать у ВСУ сейчас не наблюдается, какого-то движения можно ожидать лишь в конце июня ― начале июля, либо это наступление не состоится вовсе... 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T10:04+0300
2023-04-17T10:04+0300
2023-04-17T10:04+0300
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Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем
Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем
Известный исследователь напомнил цитату Сталина из старого советского фильма "Освобождение": "Понятно, что немцы перейдут в наступление. Весь вопрос – где, когда и какими силами",По мнению эксперта, срок украинского наступления уже две-три недели как подошел, ВСУ должны были начать операцию в середине марта, максимум ― в 20-х числах марта. Тем не менее, никакого наступления нет ни на одном из направлений, и разговоры все еще идут о неделях, может быть, месяцах, отмечает Переслегин.В том, какими силами может проводиться наступление ВСУ, тоже наблюдается огромный разброс, говорит эксперт."Максимальная цифра, которую я нашел, это 15 бригад. Причем эта цифра существует в двух версиях ― 15 бригад, подготовленных по штату НАТО, и около 200 тысяч людей. 200 тысяч военнослужащих ― это сильно больше 15-ти бригад, по какому штату их не готовь. Но главное не в этом… В нашем случае на фронте с каждой стороны стабильно 400 тысяч. Мысль о том, что половина этих войск может быть использована в одной операции, вызывает не то, чтобы сомнения, вызывает глубокий ужас. Подобная операция может привести только к колоссальным жертвам наступающей стороны, если сразу пойдет плохо. А если сразу пойдет хорошо, тут ситуация может закончиться только одним ― двойным фланговым ударом", ― говорит Переслегин.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем
Готовности наступать у ВСУ сейчас не наблюдается, какого-то движения можно ожидать лишь в конце июня ― начале июля, либо это наступление не состоится вовсе, считает известный российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.
Известный исследователь напомнил цитату Сталина из старого советского фильма "Освобождение": "Понятно, что немцы перейдут в наступление. Весь вопрос – где, когда и какими силами",
"Где ― нам вроде заявили, это зона Херсонской области и соответственно Крым. Когда ― это уже интереснее. Та же самая утечка информации говорит нам ― в течение ближайших недель, весной или в начале лета. Это говорит о том, что дата наступления, судя по всему, не просто неизвестна и тем более не утекла в сеть и не обсуждается. Дата наступления даже и не объявлена… Украинская армия очевидно не готова", ― рассуждает Переслегин.
По мнению эксперта, срок украинского наступления уже две-три недели как подошел, ВСУ должны были начать операцию в середине марта, максимум ― в 20-х числах марта. Тем не менее, никакого наступления нет ни на одном из направлений, и разговоры все еще идут о неделях, может быть, месяцах, отмечает Переслегин.
"Скорее всего, украинцы будут более или менее готовы к тому, чтобы хотя бы продемонстрировать наступление, не раньше конца мая, а скорее всего, в конце июня ― начале июля. И если до середины июля наступление не начнется, его уже совсем не будет", ― убежден Переслегин.
В том, какими силами может проводиться наступление ВСУ, тоже наблюдается огромный разброс, говорит эксперт.
"Максимальная цифра, которую я нашел, это 15 бригад. Причем эта цифра существует в двух версиях ― 15 бригад, подготовленных по штату НАТО, и около 200 тысяч людей. 200 тысяч военнослужащих ― это сильно больше 15-ти бригад, по какому штату их не готовь. Но главное не в этом… В нашем случае на фронте с каждой стороны стабильно 400 тысяч. Мысль о том, что половина этих войск может быть использована в одной операции, вызывает не то, чтобы сомнения, вызывает глубокий ужас. Подобная операция может привести только к колоссальным жертвам наступающей стороны, если сразу пойдет плохо. А если сразу пойдет хорошо, тут ситуация может закончиться только одним ― двойным фланговым ударом", ― говорит Переслегин.