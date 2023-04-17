https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/pereslegin-esli-do-iyulya-nastuplenie-vsu-ne-nachnetsya-ego-ne-budet-sovsem-1045259757.html

Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем

Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем

Готовности наступать у ВСУ сейчас не наблюдается, какого-то движения можно ожидать лишь в конце июня ― начале июля, либо это наступление не состоится вовсе... 17.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-17T10:04+0300

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Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем Переслегин: если до июля наступление ВСУ не начнется, его не будет совсем

Известный исследователь напомнил цитату Сталина из старого советского фильма "Освобождение": "Понятно, что немцы перейдут в наступление. Весь вопрос – где, когда и какими силами",По мнению эксперта, срок украинского наступления уже две-три недели как подошел, ВСУ должны были начать операцию в середине марта, максимум ― в 20-х числах марта. Тем не менее, никакого наступления нет ни на одном из направлений, и разговоры все еще идут о неделях, может быть, месяцах, отмечает Переслегин.В том, какими силами может проводиться наступление ВСУ, тоже наблюдается огромный разброс, говорит эксперт."Максимальная цифра, которую я нашел, это 15 бригад. Причем эта цифра существует в двух версиях ― 15 бригад, подготовленных по штату НАТО, и около 200 тысяч людей. 200 тысяч военнослужащих ― это сильно больше 15-ти бригад, по какому штату их не готовь. Но главное не в этом… В нашем случае на фронте с каждой стороны стабильно 400 тысяч. Мысль о том, что половина этих войск может быть использована в одной операции, вызывает не то, чтобы сомнения, вызывает глубокий ужас. Подобная операция может привести только к колоссальным жертвам наступающей стороны, если сразу пойдет плохо. А если сразу пойдет хорошо, тут ситуация может закончиться только одним ― двойным фланговым ударом", ― говорит Переслегин.

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