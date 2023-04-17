https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/skonchalsya-sener-gogua-1045315903.html

Скончался Сенер Гогуа

Скончался Сенер Гогуа

Сенер Гогуа - ветеран Отечественной войны народа Абхазии, политик, общественный деятель. 17.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-17T17:19+0300

2023-04-17T17:19+0300

2023-04-17T17:19+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102972/18/1029721899_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6a4cd571e7cc6b7215043a837c1b3aab.jpg

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. После продолжительной болезни в одной из московских клиник скончался ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат четвертого созыва Парламента Сенер Гогуа. Об этом Sputnik сообщил общественный деятель Октай Чкотуа. Он отметил, что Сенер Гогуа в самый тяжелый период современной истории с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Абхазии. После войны он помогал развитию экономики республики, а также занимался благотворительностью и меценатством.Сенер Гогуа родился 19 августа 1971 года в Турции, в семье абхазских махаджиров. В 1990 поступил в Абхазский государственный университет на факультет абхазского языка и литературы. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью За Отвагу. Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В разные годы работал полномочным представителем Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции, вице-президентом ТПП. В 2007 году был избран депутатом Народного Собрания Республики Абхазия. В 2016 году был избран президентом Международного Фонда "Апсны".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости