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Скончался Сенер Гогуа
Скончался Сенер Гогуа
Сенер Гогуа - ветеран Отечественной войны народа Абхазии, политик, общественный деятель. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T17:19+0300
2023-04-17T17:19+0300
2023-04-17T17:19+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. После продолжительной болезни в одной из московских клиник скончался ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат четвертого созыва Парламента Сенер Гогуа. Об этом Sputnik сообщил общественный деятель Октай Чкотуа. Он отметил, что Сенер Гогуа в самый тяжелый период современной истории с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Абхазии. После войны он помогал развитию экономики республики, а также занимался благотворительностью и меценатством.Сенер Гогуа родился 19 августа 1971 года в Турции, в семье абхазских махаджиров. В 1990 поступил в Абхазский государственный университет на факультет абхазского языка и литературы. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью За Отвагу. Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В разные годы работал полномочным представителем Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции, вице-президентом ТПП. В 2007 году был избран депутатом Народного Собрания Республики Абхазия. В 2016 году был избран президентом Международного Фонда "Апсны".
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абхазия, новости
Скончался Сенер Гогуа
Сенер Гогуа - ветеран Отечественной войны народа Абхазии, политик, общественный деятель.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. После продолжительной болезни в одной из московских клиник скончался ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат четвертого созыва Парламента Сенер Гогуа. Об этом Sputnik сообщил общественный деятель Октай Чкотуа.
Он отметил, что Сенер Гогуа в самый тяжелый период современной истории с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Абхазии. После войны он помогал развитию экономики республики, а также занимался благотворительностью и меценатством.
Сенер Гогуа родился 19 августа 1971 года в Турции, в семье абхазских махаджиров. В 1990 поступил в Абхазский государственный университет на факультет абхазского языка и литературы.
Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью За Отвагу. Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
В разные годы работал полномочным представителем Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции, вице-президентом ТПП.
В 2007 году был избран депутатом Народного Собрания Республики Абхазия. В 2016 году был избран президентом Международного Фонда "Апсны".