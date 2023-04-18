https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/aslan-bzhaniya-obsudil-regionalnuyu-bezopasnost-s-rashidom-nurgalievym-1045338563.html

Аслан Бжания обсудил региональную безопасность с Рашидом Нургалиевым

Аслан Бжания обсудил региональную безопасность с Рашидом Нургалиевым

Президент Абхазии отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу во вторник, 18 апреля. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.Стороны также затронули вопросы социально-экономического развития Абхазии и безопасности российских туристов во время курортного сезона.Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 18 апреля. У главы государства запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками.

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