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Аслан Бжания обсудил региональную безопасность с Рашидом Нургалиевым
Аслан Бжания обсудил региональную безопасность с Рашидом Нургалиевым
Президент Абхазии отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу во вторник, 18 апреля. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T18:42+0300
2023-04-18T18:42+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.Стороны также затронули вопросы социально-экономического развития Абхазии и безопасности российских туристов во время курортного сезона.Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 18 апреля. У главы государства запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками.
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абхазия, новости
Аслан Бжания обсудил региональную безопасность с Рашидом Нургалиевым
Президент Абхазии отбыл с рабочей поездкой в российскую столицу во вторник, 18 апреля.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает
пресс-служба Совбеза.
Стороны также затронули вопросы социально-экономического развития Абхазии и безопасности российских туристов во время курортного сезона.
Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 18 апреля. У главы государства запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками.