https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1045331383.html

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром... 18.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В российской столице Аслан Бжания проведет встречи в Администрации президента России, правительстве и Совете безопасности.

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