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Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром... 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T16:41+0300
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2023-04-18T16:49+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В российской столице Аслан Бжания проведет встречи в Администрации президента России, правительстве и Совете безопасности.
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
16:41 18.04.2023 (обновлено: 16:49 18.04.2023)
Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В российской столице Аслан Бжания проведет встречи в Администрации президента России, правительстве и Совете безопасности.