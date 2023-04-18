https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/garik-sanguliya-rasskazal-o-vosstanovlenii-istoricheskikh-obektov-v-abkhazii-1045325374.html

Гарик Сангулия рассказал о восстановлении исторических объектов в Абхазии

Гарик Сангулия рассказал о восстановлении исторических объектов в Абхазии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T14:06+0300

2023-04-18T14:06+0300

2023-04-18T14:06+0300

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Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал радио Sputnik о том, какие работы по сохранению памятников культуры проводят сейчас в Абхазии. По его словам, в настоящее время специалисты восстанавливают ряд сооружений."Сейчас добавились реставрационные работы на объектах культурного наследия. В результате сильного ветра в Бедийском храме сорвало крышу, также протекает Моквский собор. Сейчас мы решаем вопрос о реставрации кровли. Реставрация начата в Новоафонском заповеднике, нами были проведены исследования, был подготовлен проект и подвергнут экспертизе", – отметил он.Подробнее о том, сколько в Абхазии культурных памятников и какие из них нуждаются в особом внимании, смотрите в видео Sputnik.

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