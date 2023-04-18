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Гарик Сангулия рассказал о восстановлении исторических объектов в Абхазии
Гарик Сангулия рассказал о восстановлении исторических объектов в Абхазии
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T14:06+0300
2023-04-18T14:06+0300
2023-04-18T14:06+0300
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Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал радио Sputnik о том, какие работы по сохранению памятников культуры проводят сейчас в Абхазии. По его словам, в настоящее время специалисты восстанавливают ряд сооружений."Сейчас добавились реставрационные работы на объектах культурного наследия. В результате сильного ветра в Бедийском храме сорвало крышу, также протекает Моквский собор. Сейчас мы решаем вопрос о реставрации кровли. Реставрация начата в Новоафонском заповеднике, нами были проведены исследования, был подготовлен проект и подвергнут экспертизе", – отметил он.Подробнее о том, сколько в Абхазии культурных памятников и какие из них нуждаются в особом внимании, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
Гарик Сангулия рассказал о восстановлении исторических объектов в Абхазии
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест.
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал радио Sputnik о том, какие работы по сохранению памятников культуры проводят сейчас в Абхазии.
По его словам, в настоящее время специалисты восстанавливают ряд сооружений.
"Сейчас добавились реставрационные работы на объектах культурного наследия. В результате сильного ветра в Бедийском храме сорвало крышу, также протекает Моквский собор. Сейчас мы решаем вопрос о реставрации кровли. Реставрация начата в Новоафонском заповеднике, нами были проведены исследования, был подготовлен проект и подвергнут экспертизе", – отметил он.
Подробнее о том, сколько в Абхазии культурных памятников и какие из них нуждаются в особом внимании, смотрите в видео Sputnik.