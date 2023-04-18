https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/grazhdanin-i-nachalnik-sanguliya-o-vyyavlenii-i-restavratsii-pamyatnikov-arkhitektury-abkhazii--1045324313.html
Гражданин и начальник: Сангулия о выявлении и реставрации памятников архитектуры Абхазии
Гражданин и начальник: Сангулия о выявлении и реставрации памятников архитектуры Абхазии
О том, как сегодня ведется работа по сохранению памятников архитектуры, какие задачи решают сотрудники управления, что планируют еще сделать в этом... 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T15:47+0300
2023-04-18T15:47+0300
2023-04-18T15:58+0300
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охрана историко-культурного наследия
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Гражданин и начальник: Сангулия о выявлении и реставрации памятников архитектуры Абхазии
Гражданин и начальник: Сангулия о выявлении и реставрации памятников архитектуры Абхазии
О том, как сегодня ведется работа по сохранению памятников архитектуры, какие задачи решают сотрудники управления, что планируют еще сделать в этом направлении, в эфире радио Sputnik рассказал, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия.18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Абхазии насчитывается 1535 объектов историко-культурного наследия, среди которых есть объекты культурного наследия мирового значения.Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия рассказал, какие работы ведутся по сохранению памятников архитектуры, а также где идут реставрационные работы. Гарик Сангулия также рассказал, как учитывается опыт других стран при сохранении историко-культурного наследия, и есть ли вероятность того, что когда-нибудь они будут охраняться ЮНЕСКО.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, охрана историко-культурного наследия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, охрана историко-культурного наследия, аудио
О том, как сегодня ведется работа по сохранению памятников архитектуры, какие задачи решают сотрудники управления, что планируют еще сделать в этом направлении, в эфире радио Sputnik рассказал, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия.
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Абхазии насчитывается 1535 объектов историко-культурного наследия, среди которых есть объекты культурного наследия мирового значения.
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия рассказал, какие работы ведутся по сохранению памятников архитектуры, а также где идут реставрационные работы.
Гарик Сангулия также рассказал, как учитывается опыт других стран при сохранении историко-культурного наследия, и есть ли вероятность того, что когда-нибудь они будут охраняться ЮНЕСКО.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.