https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/takie-obstoyatelstva-chanba-ob-oplate-za-svet-po-novym-tarifam--1045319226.html

Такие обстоятельства: Чанба об оплате за свет по новым тарифам

Такие обстоятельства: Чанба об оплате за свет по новым тарифам

Как население республики платит за свет по новым тарифам, насколько активно идет процесс установки счетчиков и какие меры применяют к неплательщикам, об этом в... 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T11:33+0300

2023-04-18T11:33+0300

2023-04-18T11:33+0300

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Такие обстоятельства: Чанба об оплате за свет по новым тарифам Такие обстоятельства: Чанба об оплате за свет по новым тарифам

С повышением тарифов ситуация с платежами за электроэнергию не улучшилась и не ухудшилась, ситуация в городах намного лучше, чем в селах, где доходы людей ниже, а также в центральной и западной Абхазии ситуация, по наблюдениям "Энергосбыта", лучше, чем в восточной части страны."Есть у нас активные абоненты, которые исправно платят. Есть те, кто неисправно платит. Также есть у нас должники. Картина кардинально не изменилась. Нельзя сказать, что она ухудшилась. Традиционно зимние месяцы слабые, ближе к маю цифра меняется в лучшую сторону. Финансовое благосостояние населения улучшается в летний период. Соответственно это отражается и на платежах", – пояснил Чанба.По словам начальника Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго”, уже приобретено 10 тысяч 626 приборов учета. Из них семь тысяч установлены по городу Сухум. Еще более двух тысяч счетчиков планируют установить в ближайшее время в Новом Афоне.Как отметил Чанба, приборы учета уже показывают свою эффективность. Например, в Сухуме, где они уже установлены, наблюдается высокий уровень платежей - сборы составляют более 90%."То есть там проблема платежей практически решена. Наглядно эта ситуация показывает, что именно путем установки приборов учета проблема платежеспособности решается. Также производятся отключения за неуплату, то есть дистанционное отключение. Порог стоит от 3 тысяч рублей задолженности. Если у абонента задолженность от 3 и выше тысяч рублей, то подача электроэнергии у него дома прекращается. Мера эффективная, люди понимают, что пока они не оплатят, у них дома света не будет", – сказал энергетик.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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