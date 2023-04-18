https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/turbaza-sostoyanie-vnutrennego-turizma-i-ego-vostrebovannost-v-abkhazii-1045332174.html

Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии

Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии

Гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили состояние внутреннего туризма. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T18:30+0300

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радио

турбаза

отдых в абхазии

туризм

подкасты

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Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии

Гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили состояние внутреннего туризма.Востребован ли жителями республики отдых внутри Абхазии, насколько популярно данное направление, что сегодня можно предложить местному населению, какие есть возможности для развития внутреннего туризма, в эфире радио рассказали председатель Профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Акуция и эксперт в сфере туризма Адамыр Мукба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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турбаза, отдых в абхазии, туризм, подкасты, аудио