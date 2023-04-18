https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/turbaza-sostoyanie-vnutrennego-turizma-i-ego-vostrebovannost-v-abkhazii-1045332174.html
Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии
Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии
Гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили состояние внутреннего туризма. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T18:30+0300
2023-04-18T18:30+0300
2023-04-18T18:30+0300
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Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии
Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии
Гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили состояние внутреннего туризма.Востребован ли жителями республики отдых внутри Абхазии, насколько популярно данное направление, что сегодня можно предложить местному населению, какие есть возможности для развития внутреннего туризма, в эфире радио рассказали председатель Профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Акуция и эксперт в сфере туризма Адамыр Мукба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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турбаза, отдых в абхазии, туризм, подкасты, аудио
турбаза, отдых в абхазии, туризм, подкасты, аудио
Турбаза: состояние внутреннего туризма и его востребованность в Абхазии
Гости программы "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия
обсудили состояние внутреннего туризма.
Востребован ли жителями республики отдых внутри Абхазии, насколько популярно данное направление, что сегодня можно предложить местному населению, какие есть возможности для развития внутреннего туризма, в эфире радио рассказали председатель Профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Акуция и эксперт в сфере туризма Адамыр Мукба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.