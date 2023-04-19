https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/baranets-o-vozmozhnom-kontrnastuplenii-vsu-nado-raz-i-navsegda-dat-krepko-po-bashke-1045343644.html

Баранец о возможном контрнаступлении ВСУ: надо раз и навсегда дать крепко по башке

Баранец о возможном контрнаступлении ВСУ: надо раз и навсегда дать крепко по башке

США и их союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля, сообщил в понедельник журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T14:21+0300

2023-04-19T14:21+0300

2023-04-19T14:21+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045343478_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_cdf423a727088f224a575ee5b9f27d74.jpg

Баранец о контрнаступлении ВСУ Баранец о контрнаступлении ВСУ

США и их союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля, сообщил в понедельник журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы.Российский эксперт, полковник Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.Засекреченность этих документов внушает серьезные сомнения, ряд экспертов сходятся во мнении, что подобного рода информация вбрасывается осознанно с целью скрыть истинные планы Запада по действиям на украинском плацдарме."Об этом контрнаступлении они уже трындят полгода. Это как в анекдоте: в атаку позвал, а из окопа не выпрыгнул. Примерно так и Украина. Ведь уже даже называли и другие даты: то 9 мая, то 10 мая, то теперь уже новая дата. Но в любом случае к этому спектаклю надо готовиться российской армии очень серьезно", – рассуждает Баранец.По информации эксперта, ВСУ создали несколько крупных группировок, и сейчас российской стороне "надо точно угадать направление главного удара, чтобы раз и навсегда дать крепко по башке"."Противник добросовестно нас готовил к своему контрнаступлению и сообщал, когда оно будет и какими силами. Если нам удастся разгромить, то мы, возможно, очень серьезно переломим хребет украинской армии, которая будет долго-долго потом очухиваться", – говорит Баранец.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио