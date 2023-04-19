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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/basariya-vyruchka-chernomorenergo-pri-novykh-tarifakh-smozhet-byt-sopostavima-byudzhetu-strany-1045362561.html
Басария: выручка "Черноморэнерго" при новых тарифах сможет быть сопоставима бюджету страны
Басария: выручка "Черноморэнерго" при новых тарифах сможет быть сопоставима бюджету страны
Экс-гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария в эфире радио Sputnik поделился мнением о тарифной политике правительства Абхазии. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T19:25+0300
2023-04-19T19:25+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергетика
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. При новой тарифной политике и потреблении трех миллиардов киловатт-часов выручка "Черноморэнерго" сможет быть сопоставима бюджету Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik экс-руководитель госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария .При такой экономике можно выходить на модель собственной энергосистемы, не привлекая инвестиций, считает Басария.По его мнению, чтобы выйти из энергетического кризиса, нужно взять за основу реализацию программных документов, которые уже разработаны. Их нужно скорректировать под сегодняшние условия и начать реализовывать, подчеркнул он.
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электроэнергетика, абхазия, черноморэнерго
электроэнергетика, абхазия, черноморэнерго

Басария: выручка "Черноморэнерго" при новых тарифах сможет быть сопоставима бюджету страны

19:25 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Басария
Аслан Басария - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Экс-гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария в эфире радио Sputnik поделился мнением о тарифной политике правительства Абхазии.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. При новой тарифной политике и потреблении трех миллиардов киловатт-часов выручка "Черноморэнерго" сможет быть сопоставима бюджету Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik экс-руководитель госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария .
"Тариф поднят не до 1 рубля 30 копеек, как обычно приходится платить нашим абонентам, а до 2 рублей 70 копеек - в 2026 году. То есть принято постановление, которое автоматически поднимает тариф ежегодно, уже постановление принимать не надо. В следующем году тариф будет 1 рубль 80 копеек, в последующий год - 2,20 и 2,70 в 2026 году", - подчеркнул он.
При такой экономике можно выходить на модель собственной энергосистемы, не привлекая инвестиций, считает Басария.
По его мнению, чтобы выйти из энергетического кризиса, нужно взять за основу реализацию программных документов, которые уже разработаны. Их нужно скорректировать под сегодняшние условия и начать реализовывать, подчеркнул он.
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