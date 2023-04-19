Басария: выручка "Черноморэнерго" при новых тарифах сможет быть сопоставима бюджету страны

"Тариф поднят не до 1 рубля 30 копеек, как обычно приходится платить нашим абонентам, а до 2 рублей 70 копеек - в 2026 году. То есть принято постановление, которое автоматически поднимает тариф ежегодно, уже постановление принимать не надо. В следующем году тариф будет 1 рубль 80 копеек, в последующий год - 2,20 и 2,70 в 2026 году", - подчеркнул он.