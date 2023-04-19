https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/bolee-50-proektov-odobreno-v-gudautskom-rayone-po-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1045341451.html

Более 50 проектов одобрено в Гудаутском районе по программе развития сельского хозяйства

Более 50 проектов одобрено в Гудаутском районе по программе развития сельского хозяйства

На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства Абхазии в 2023 году выделено 100 миллионов рублей. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T09:40+0300

2023-04-19T09:40+0300

2023-04-19T10:24+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По программе развития сельского хозяйства одобрено 57 проектов в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.По словам Кварацхелия, общая сумма принятых проектов в Гудаутском районе на 2023 год составила 26 миллионов рублей. Большую часть этих бизнес-идей реализуют в селах Лыхны, Дурипш и Куланырхуа, но также задействованы Абгархук, Хипста, Отхара, Хуап.Он также уточнил, что в 2021 году по программе развития сельского хозяйства в Гудаутском районе было одобрено 17 проектов и в 2022 году – 24 проекта."За три года почти 98 проектов. Это значит, что почти сто семей из нашего района будут работать и зарабатывать в сфере сельского хозяйства. Я считаю, что это большое подспорье для населения", – сказал он.На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства Абхазии в 2023 году выделено 100 миллионов рублей. Как ранее уточнили в Минсельхозе страны, всего поступило 264 проекта на общую сумму 167,8 миллиона рублей.

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