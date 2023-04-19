https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-na-chetyre-chasa--1045342618.html

Часть Гагрского района останется без света на четыре часа

Часть Гагрского района останется без света на четыре часа

Из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Алахадзы". 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T10:10+0300

2023-04-19T10:10+0300

2023-04-19T10:58+0300

черноморэнерго

в абхазии

энергоресурсы

гагрский район

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277903_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9d3f0b83ae0658cf18b2ecb805d6e269.jpg

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа в среду, 19 апреля. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Из-за отключения подстанции "Алахадзы" с 11:00 до 15:00 без света останется часть Гагрского района.

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

черноморэнерго, энергоресурсы, гагрский район, абхазия