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Часть Гагрского района останется без света на четыре часа
Часть Гагрского района останется без света на четыре часа
Из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Алахадзы". 19.04.2023, Sputnik Абхазия
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гагрский район
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа в среду, 19 апреля. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Из-за отключения подстанции "Алахадзы" с 11:00 до 15:00 без света останется часть Гагрского района.
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черноморэнерго, энергоресурсы, гагрский район, абхазия
черноморэнерго, энергоресурсы, гагрский район, абхазия

Часть Гагрского района останется без света на четыре часа

10:10 19.04.2023 (обновлено: 10:58 19.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Алахадзы".
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа в среду, 19 апреля. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Из-за отключения подстанции "Алахадзы" с 11:00 до 15:00 без света останется часть Гагрского района.
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