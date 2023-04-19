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ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи
ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи
Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T11:20+0300
2023-04-19T11:20+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, арестован украинский агент, сообщает ЦОС ФСБ России.Как уточняется, по адресу проживания подозреваемого были изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он арестован.
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фсб, россия, крым
ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи
11:20 19.04.2023 (обновлено: 11:38 19.04.2023)
Законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Силовики предотвратили в Керчи диверсию на объекте энергосистемы Крыма, арестован украинский агент, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Керчи республики Крым предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, по адресу проживания подозреваемого были изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он арестован.