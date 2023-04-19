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Избран председатель Контрольной палаты Абхазии
Избран председатель Контрольной палаты Абхазии
Ранее должность председателя Контрольной палаты занимал Роберт Аршба. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T14:00+0300
2023-04-19T14:00+0300
2023-04-19T14:19+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент избрал Каху Пертая на должность председателя Контрольной палаты Абхазии. За его кандидатуру проголосовали 18 депутатов из 34. Каха Пертая был депутатом шестого созыва. В разные годы занимал должность старшего следователя отдела Очамчырского РОВД, следователя прокуратуры Очамчырского района, зампрокурора Ткуарчалского района, прокурора Галского района. В апреле 2022 года назначен на должность исполняющего обязанности начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. B мае прошлого года ушел в отставку по собственному желанию в связи с выслугой 20 календарных лет и более. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
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абхазия, парламент абхазии, контрольная палата абхазии
абхазия, парламент абхазии, контрольная палата абхазии
Избран председатель Контрольной палаты Абхазии
14:00 19.04.2023 (обновлено: 14:19 19.04.2023)
Ранее должность председателя Контрольной палаты занимал Роберт Аршба.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент избрал Каху Пертая на должность председателя Контрольной палаты Абхазии.
За его кандидатуру проголосовали 18 депутатов из 34.
На должность также претендовала Кама Гогия.
Каха Пертая был депутатом шестого созыва. В разные годы занимал должность старшего следователя отдела Очамчырского РОВД, следователя прокуратуры Очамчырского района, зампрокурора Ткуарчалского района, прокурора Галского района.
В апреле 2022 года назначен на должность исполняющего обязанности начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. B мае прошлого года ушел в отставку по собственному желанию в связи с выслугой 20 календарных лет и более.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.