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Избран Уполномоченный по правам человека в Абхазии
Избран Уполномоченный по правам человека в Абхазии
Уполномоченный избирается большинством голосов Парламента сроком на пять лет. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T13:25+0300
2023-04-19T13:25+0300
2023-04-19T14:47+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Анас Кишмария избрана Уполномоченным по правам человека в Абхазии. Кишмария по образованию психолог. В 2008 году окончила обучение в СПбГУ, факультет психологии, кафедру политической психологии.С 2008 года – преподаватель АГУ, с 2016 года – психолог в школе "Алашара" в Сухуме. В разные годы была специалистом ЦСИ при президенте, консультантом по защите прав человека общественной приемной депутата шестого созыва Парламента по Галскому району. С марта 2018 года Уполномоченным по правам человека в Абхазии была Асида Шакрыл.
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парламент абхазии, абхазия, уполномоченные
парламент абхазии, абхазия, уполномоченные
Избран Уполномоченный по правам человека в Абхазии
13:25 19.04.2023 (обновлено: 14:47 19.04.2023)
Уполномоченный избирается большинством голосов Парламента сроком на пять лет.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Анас Кишмария избрана Уполномоченным по правам человека в Абхазии.
На должность также претендовали Диана Керселян и Гунда Джения, которая по собственному желанию отозвала свою кандидатуру.
Кишмария по образованию психолог. В 2008 году окончила обучение в СПбГУ, факультет психологии, кафедру политической психологии.
С 2008 года – преподаватель АГУ, с 2016 года – психолог в школе "Алашара" в Сухуме. В разные годы была специалистом ЦСИ при президенте, консультантом по защите прав человека общественной приемной депутата шестого созыва Парламента по Галскому району.
С марта 2018 года Уполномоченным по правам человека в Абхазии была Асида Шакрыл.