https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/izbran-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-abkhazii-1045345499.html

Избран Уполномоченный по правам человека в Абхазии

Избран Уполномоченный по правам человека в Абхазии

Уполномоченный избирается большинством голосов Парламента сроком на пять лет. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T13:25+0300

2023-04-19T13:25+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Анас Кишмария избрана Уполномоченным по правам человека в Абхазии. Кишмария по образованию психолог. В 2008 году окончила обучение в СПбГУ, факультет психологии, кафедру политической психологии.С 2008 года – преподаватель АГУ, с 2016 года – психолог в школе "Алашара" в Сухуме. В разные годы была специалистом ЦСИ при президенте, консультантом по защите прав человека общественной приемной депутата шестого созыва Парламента по Галскому району. С марта 2018 года Уполномоченным по правам человека в Абхазии была Асида Шакрыл.

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