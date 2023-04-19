https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/kitayskiy-preparat-dlya-vosstanovleniya-lipy-dostavlen-na-lykhnashtu-1045347239.html

Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту

Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту

Лекарство доставили из Пекина на самолете до Москвы и поездом в Абхазию. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T14:56+0300

2023-04-19T14:56+0300

2023-04-19T16:32+0300

в абхазии

китай

абхазия

гудаутский район

экология

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ЛЫХНЫ, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Китайский препарат для восстановления липы доставили на Лыхнашту. Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей. "Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени", – отметил он.Ствол дерева обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедурe повторят.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.

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