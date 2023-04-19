https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/kitayskiy-preparat-dlya-vosstanovleniya-lipy-dostavlen-na-lykhnashtu-1045347239.html
Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту
Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту
Лекарство доставили из Пекина на самолете до Москвы и поездом в Абхазию. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T14:56+0300
2023-04-19T14:56+0300
2023-04-19T16:32+0300
в абхазии
китай
абхазия
гудаутский район
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045349390_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e4d525d3bf937c1dbd01ee5f852eea5.jpg
ЛЫХНЫ, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Китайский препарат для восстановления липы доставили на Лыхнашту. Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей. "Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени", – отметил он.Ствол дерева обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедурe повторят.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
китай
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045349390_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d70ac00719747225b871fb548138572.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, абхазия, гудаутский район, экология
китай, абхазия, гудаутский район, экология
Китайский препарат для восстановления липы доставлен на Лыхнашту
14:56 19.04.2023 (обновлено: 16:32 19.04.2023)
Лекарство доставили из Пекина на самолете до Москвы и поездом в Абхазию.
ЛЫХНЫ, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Китайский препарат для восстановления липы доставили на Лыхнашту.
Как рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, доставка препарата из Пекина оказалась тяжелой задачей.
"Сначала самолетом его доставили в Москву, а оттуда отправить к нам самолетом не получилось. Пришлось привлечь АЖД для организации доставки препарата через РЖД. Поэтому у нас так затянулось по времени", – отметил он.
Ствол дерева обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедурe повторят.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.
По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.
Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
К одному из сотрудников Госинпсекции по карантину растений Абхазии обратился гражданин Китая, который долгое время живет в республике. Мужчина рассказал, что в НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.