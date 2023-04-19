https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/minturizma-namereno-vklyuchit-galskiy-rayon-v-turisticheskie-marshruty--1045364589.html

Минтуризма намерено включить Галский район в туристические маршруты

Минтуризма намерено включить Галский район в туристические маршруты

Глава Минтуризма Абхазии посетил с рабочей поездкой Галский район. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Галский район имеет огромную важность для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба.Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Хишба отметил, что большой туристический потенциал есть у "Галского моря".Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район."Если раньше здесь остро стоял вопрос безопасности, то сейчас здесь руководством Галского района, а также СГБ и МВД делается все возможное, чтобы здесь протекала мирная, спокойная жизнь, и мы в этом своими глазами убедились", - сказал Хишба.Министр также осмотрел ИнгурГЭС совместно с техническим директором станции Гией Хубуа.Хишба заверили, что в летний период не будет проблем с электроэнергией.Министр осмотрел зал управления, машинный зал, а также турбинный зал станции, где располагаются пять турбин.

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