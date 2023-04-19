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Минтуризма намерено включить Галский район в туристические маршруты
Минтуризма намерено включить Галский район в туристические маршруты
Глава Минтуризма Абхазии посетил с рабочей поездкой Галский район. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T22:35+0300
2023-04-19T22:35+0300
2023-04-19T23:32+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Галский район имеет огромную важность для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба.Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Хишба отметил, что большой туристический потенциал есть у "Галского моря".Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район."Если раньше здесь остро стоял вопрос безопасности, то сейчас здесь руководством Галского района, а также СГБ и МВД делается все возможное, чтобы здесь протекала мирная, спокойная жизнь, и мы в этом своими глазами убедились", - сказал Хишба.Министр также осмотрел ИнгурГЭС совместно с техническим директором станции Гией Хубуа.Хишба заверили, что в летний период не будет проблем с электроэнергией.Министр осмотрел зал управления, машинный зал, а также турбинный зал станции, где располагаются пять турбин.
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туризм, отдых в абхазии, абхазия, галский район
туризм, отдых в абхазии, абхазия, галский район
Минтуризма намерено включить Галский район в туристические маршруты
22:35 19.04.2023 (обновлено: 23:32 19.04.2023)
Глава Минтуризма Абхазии посетил с рабочей поездкой Галский район.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Галский район имеет огромную важность для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба.
Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Хишба отметил, что большой туристический потенциал есть у "Галского моря".
"Если говорить об однодневных турах, это очень сложно. Если же ориентироваться на гостей, которые проживают в Абхазию на несколько дней, то им будет, что посмотреть в Галском районе, здесь немало очень красивых мест. Кроме того, здесь есть места, где можно при поддержке руководства страны построить для начала объекты типа глэмпинга, объекты для любителей активного отдыха", - добавил министр.
Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район.
"Если раньше здесь остро стоял вопрос безопасности, то сейчас здесь руководством Галского района, а также СГБ и МВД делается все возможное, чтобы здесь протекала мирная, спокойная жизнь, и мы в этом своими глазами убедились", - сказал Хишба.
Министр также осмотрел ИнгурГЭС совместно с техническим директором станции Гией Хубуа.
Хишба заверили, что в летний период не будет проблем с электроэнергией.
"В процессе нашей экскурсии я поинтересовался у главного инженера, что нас ждет летом. Для нас важно, как будет проходить курортный сезон. Он меня заверил, что в летний курортный сезон проблем с электроэнергией на территории Абхазии не будет", – сказал Хишба.
Министр осмотрел зал управления, машинный зал, а также турбинный зал станции, где располагаются пять турбин.