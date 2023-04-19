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МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе
МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе
Правоохранители просят всех, кто знает о месте нахождения подростка, сообщить в МВД. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T19:00+0300
2023-04-19T19:00+0300
2023-04-19T19:22+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе.Мальчик был одет в черные куртку и брюки, белую рубашку, у него был черный школьный портфель.Правоохранители просят обращаться в РОВД Очамчырского района по номеру: +7 940 927-57-16; в дежурную часть МВД +7 840 226-41-41.
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мвд абхазии, очамчырский район
мвд абхазии, очамчырский район
МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе
19:00 19.04.2023 (обновлено: 19:22 19.04.2023)
Правоохранители просят всех, кто знает о месте нахождения подростка, сообщить в МВД.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе.
Инал Делба, 2006 года, вышел утром 19 апреля из дома в селе Гуп и не вернулся.
Мальчик был одет в черные куртку и брюки, белую рубашку, у него был черный школьный портфель.
Правоохранители просят обращаться в РОВД Очамчырского района по номеру: +7 940 927-57-16; в дежурную часть МВД +7 840 226-41-41.