https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/mvd-soobschilo-o-propazhe-podrostka-v-ochamchyrskom-rayone-1045362882.html

МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе

МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе

Правоохранители просят всех, кто знает о месте нахождения подростка, сообщить в МВД. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T19:00+0300

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в абхазии

мвд абхазии

очамчырский район

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. МВД сообщило о пропаже подростка в Очамчырском районе.Мальчик был одет в черные куртку и брюки, белую рубашку, у него был черный школьный портфель.Правоохранители просят обращаться в РОВД Очамчырского района по номеру: +7 940 927-57-16; в дежурную часть МВД +7 840 226-41-41.

очамчырский район

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мвд абхазии, очамчырский район