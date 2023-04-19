https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-abkhazii-zapretil-reklamu-tabaka-1045345009.html

Парламент Абхазии запретил рекламу табака

Парламент Абхазии запретил рекламу табака

Изменения станут одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T12:15+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О рекламе". Согласно изменениям, запрещена реклама табачной и никотиносодержащей продукции, а также реклама курительных принадлежностей – трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.Кроме того, поправки устанавливают:Закон регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

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