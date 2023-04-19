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Парламент Абхазии запретил рекламу табака
Парламент Абхазии запретил рекламу табака
Изменения станут одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T12:15+0300
2023-04-19T12:15+0300
2023-04-19T12:17+0300
в абхазии
парламент абхазии
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О рекламе". Согласно изменениям, запрещена реклама табачной и никотиносодержащей продукции, а также реклама курительных принадлежностей – трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.Кроме того, поправки устанавливают:Закон регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.
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парламент абхазии, реклама, табак, абхазия
парламент абхазии, реклама, табак, абхазия
Парламент Абхазии запретил рекламу табака
12:15 19.04.2023 (обновлено: 12:17 19.04.2023)
Изменения станут одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в закон "О рекламе".
Согласно изменениям, запрещена реклама табачной и никотиносодержащей продукции, а также реклама курительных принадлежностей – трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.
Кроме того, поправки устанавливают:
доптребования к размещению наружной рекламы,
доптребования к установке и эксплуатации рекламных конструкций,
запрет на установку рекламных конструкций там, где это может нарушить общественную безопасность либо вызвать неудобства для граждан.
Закон регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.