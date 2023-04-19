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Парламент принял в первом чтении закон "Об ответственном обращении с животными"
Парламент принял в первом чтении закон "Об ответственном обращении с животными"
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении.Документ предусматривает:Ответственность за жестокое обращение с животными и другие правонарушения преступления в сфере обращения с животными установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.Также на рассмотрение внесли поправки в КоАП, которые будут устанавливать более крупный штраф за противоправное обращение с животными.
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абхазия, животные, домашние животные, бездомные животные, парламент абхазии
абхазия, животные, домашние животные, бездомные животные, парламент абхазии

Парламент принял в первом чтении закон "Об ответственном обращении с животными"

15:30 19.04.2023 (обновлено: 15:57 19.04.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукБездомные собаки
Бездомные собаки - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении.
Документ предусматривает:
установление общих требований при обращении с животными;
государственное регулирование и общественный контроль в данной области;
требования к содержанию животных в домашних условиях;
обязанности владельцев животных;
защиту животных от жестокого обращения;
обращение с безнадзорными, бродячими животными;
запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными;
требования при обращении с животными, используемыми в культурных, развлекательных, демонстрационных и служебных целях;
требования при подготовке животных для использования в служебных целях и использовании служебных животных;
требования при обращении с лабораторными животными;
запрет на отстрел бродячих животных;
ограничение и прекращение права собственности на животных;
деятельность приютов для животных;
наличие допустимых условий при умерщвлении животных.
Ответственность за жестокое обращение с животными и другие правонарушения преступления в сфере обращения с животными установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.
Также на рассмотрение внесли поправки в КоАП, которые будут устанавливать более крупный штраф за противоправное обращение с животными.
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