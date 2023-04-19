https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-ob-otvetstvennom-obrascheniya-s-zhivotnymi--1045350100.html

Парламент принял в первом чтении закон "Об ответственном обращении с животными"

Парламент принял в первом чтении закон "Об ответственном обращении с животными"

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении.Документ предусматривает:Ответственность за жестокое обращение с животными и другие правонарушения преступления в сфере обращения с животными установлена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.Также на рассмотрение внесли поправки в КоАП, которые будут устанавливать более крупный штраф за противоправное обращение с животными.

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абхазия, животные, домашние животные, бездомные животные, парламент абхазии