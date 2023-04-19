https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-vnes-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045351566.html

Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"

Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T16:05+0300

2023-04-19T16:05+0300

2023-04-19T16:41+0300

абхазия

в абхазии

электроэнергетика

парламент абхазии

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.Сегодня депутаты приняли поправки в закон "Об энергетике" во втором и окончательном чтении.При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.

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