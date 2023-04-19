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Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"
Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе... 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T16:05+0300
2023-04-19T16:05+0300
2023-04-19T16:41+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.Сегодня депутаты приняли поправки в закон "Об энергетике" во втором и окончательном чтении.При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.
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абхазия, электроэнергетика, парламент абхазии
абхазия, электроэнергетика, парламент абхазии
Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"
16:05 19.04.2023 (обновлено: 16:41 19.04.2023)
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.
Сегодня депутаты приняли поправки в закон "Об энергетике" во втором и окончательном чтении.
"Энергетика – одно из важнейших направлений жизнедеятельности государства, и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов", – говорится в пояснительной записке.
При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.