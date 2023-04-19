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Первую энциклопедию об Абхазии представили в Сухуме
Первую энциклопедию об Абхазии представили в Сухуме
Двухтомник издания "Абхазия. Краткая энциклопедия" вышел тиражом в две тысячи экземпляров. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T20:00+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первое энциклопедическое издание об Абхазии "Абхазия. Краткая энциклопедия", подготовленное исследовательским центром "Абхазская энциклопедия" представили в Сухуме.Член редакционной коллегии двухтомника кандидат исторических наук Сослан Салакая отметил, что группа ученых на протяжении нескольких лет проделала колоссальный труд для написания материалов энциклопедии.Главный редактор энциклопедии, кандидат филологических наук Василий Авидзба рассказал о задачах, которые стояли перед редколлегией издания."Мы собрали материал из 13 разных энциклопедий, в которых была информация об Абхазии. Но это не значит, что мы использовали 13 книг, там совершенно другое число. Были просмотрены все тома "Большой советской энциклопедии" в трех изданиях, в первом издании 66 томов, второе – 51 том, и третье издание – 30 томов, а также другие издания", – рассказал Авидзба.Написание статей для энциклопедии началось в 2019 году, всего около 150 специалистов приняло участие в подготовке материалов для издания. В основном в написании статей были задействованы ученые, представляющие различные научные учреждения республики, отметил главный редактор.
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абхазия, история, наука

Первую энциклопедию об Абхазии представили в Сухуме

20:00 19.04.2023
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Презентация книги в Кабниме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
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Двухтомник издания "Абхазия. Краткая энциклопедия" вышел тиражом в две тысячи экземпляров.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первое энциклопедическое издание об Абхазии "Абхазия. Краткая энциклопедия", подготовленное исследовательским центром "Абхазская энциклопедия" представили в Сухуме.
Член редакционной коллегии двухтомника кандидат исторических наук Сослан Салакая отметил, что группа ученых на протяжении нескольких лет проделала колоссальный труд для написания материалов энциклопедии.
"Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию энциклопедии, в первую очередь главного редактора издания Василия Шамониевича Авидзба, Кабинет министров Абхазии. Мы имели в планах издать однотомник, но дело пошло так, что получилось два тома, и Министерство финансов выделило средства на издание", – подчеркнул он.
Главный редактор энциклопедии, кандидат филологических наук Василий Авидзба рассказал о задачах, которые стояли перед редколлегией издания.
"Мы собрали материал из 13 разных энциклопедий, в которых была информация об Абхазии. Но это не значит, что мы использовали 13 книг, там совершенно другое число. Были просмотрены все тома "Большой советской энциклопедии" в трех изданиях, в первом издании 66 томов, второе – 51 том, и третье издание – 30 томов, а также другие издания", – рассказал Авидзба.
Написание статей для энциклопедии началось в 2019 году, всего около 150 специалистов приняло участие в подготовке материалов для издания. В основном в написании статей были задействованы ученые, представляющие различные научные учреждения республики, отметил главный редактор.
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