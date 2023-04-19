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Сотрудничество в сфере экономики и финансов обсудили Бжания и Силуанов
Сотрудничество в сфере экономики и финансов обсудили Бжания и Силуанов
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 18 апреля. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T11:57+0300
2023-04-19T11:57+0300
2023-04-19T12:16+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.Рабочий визит главы государства в Москву, начавшийся 18 апреля, продолжается.
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аслан бжания, россия, абхазия, политика, экономика
аслан бжания, россия, абхазия, политика, экономика
Сотрудничество в сфере экономики и финансов обсудили Бжания и Силуанов
11:57 19.04.2023 (обновлено: 12:16 19.04.2023)
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 18 апреля.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.
Стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов.
Рабочий визит главы государства в Москву, начавшийся 18 апреля, продолжается.