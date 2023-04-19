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Сотрудничество в сфере экономики и финансов обсудили Бжания и Силуанов

Сотрудничество в сфере экономики и финансов обсудили Бжания и Силуанов

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 18 апреля. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.Рабочий визит главы государства в Москву, начавшийся 18 апреля, продолжается.

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аслан бжания, россия, абхазия, политика, экономика