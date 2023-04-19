https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/sport-trud-i-abkhaziya-poslednee-intervyu-akhillesa-mavrofidi--1045356125.html

Спорт, труд и Абхазия: последнее интервью Ахиллеса Маврофиди

Спорт, труд и Абхазия: последнее интервью Ахиллеса Маврофиди

Заслуженный тренер Абхазии по гребле на каноэ и байдарках, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T18:05+0300

2023-04-19T18:05+0300

2023-04-19T18:05+0300

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Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В раннем детстве он перенес полиомиелит в тяжелой форме. Несмотря на это, стал заниматься греблей – единственным видом спорта, где не имели особого значения ослабшие после болезни ноги. Ахиллес добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии. Став тренером, он воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. В том числе он был тренером российских паралимпийцев. Маврофиди ушел из жизни в возрасте 66 лет.

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