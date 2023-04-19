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Спорт, труд и Абхазия: последнее интервью Ахиллеса Маврофиди
Спорт, труд и Абхазия: последнее интервью Ахиллеса Маврофиди
Заслуженный тренер Абхазии по гребле на каноэ и байдарках, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель... 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T18:05+0300
2023-04-19T18:05+0300
2023-04-19T18:05+0300
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Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В раннем детстве он перенес полиомиелит в тяжелой форме. Несмотря на это, стал заниматься греблей – единственным видом спорта, где не имели особого значения ослабшие после болезни ноги. Ахиллес добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии. Став тренером, он воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. В том числе он был тренером российских паралимпийцев. Маврофиди ушел из жизни в возрасте 66 лет.
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Спорт, труд и Абхазия: последнее интервью Ахиллеса Маврофиди
Заслуженный тренер Абхазии по гребле на каноэ и байдарках, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди скончался 18 апреля.
Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В раннем детстве он перенес полиомиелит в тяжелой форме. Несмотря на это, стал заниматься греблей – единственным видом спорта, где не имели особого значения ослабшие после болезни ноги.
Ахиллес добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии.
Став тренером, он воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. В том числе он был тренером российских паралимпийцев. Маврофиди ушел из жизни в возрасте 66 лет.