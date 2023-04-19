https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/takie-obstoyatelstva-basariya-o-reshenii-voprosa-energosistemy-abkhazii----1045333958.html
Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии
Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии
О состоянии энергетической системы Абхазии и о том, как можно решить наиболее острые проблемы, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, экс-руководитель... 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T10:45+0300
2023-04-19T10:45+0300
2023-04-19T11:25+0300
радио
подкасты
подкасты энергетика
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045342734_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_20e04b5cd8481cee52896ef6390a80c0.jpg
Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии
Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии
Динамика потребление электроэнергии последние три года бет рекорды, увеличение потребления с 2020 года порядка 50%, сказал Басария в эфире радио.Дефициты были и ранее, но были процессы, которые нацелены на изменение ситуации в энергосистеме, в любые годы проводились большие работы, в первую очередь речь о передающих сетях, подстанциях, высоковольтных линиях. И сегодня, когда звучит, что необходимо устанавливать приборы учета, я с эти согласен, потому что при установке приборов учета и контроля сетей, это даст возможность сэкономить в разы больше электроэнергии, чем мы можем произвести, восстановив те ГЭС, которые у нас есть. Важна экономия. Нужен баланс между оплатой и контролем. Когда происходит контроль, потребления падает на 30%. Но это не значит, что нам не нужно развивать и другие направления", – сказал Басария.По мнению экс-руководителя Госкомпании правительство должно выбивать большего финансирования в адрес энергетиков."Должна быть прозрачность. Население должно понимать, что деньги не утекают в карманы. Населению нужно сказать, либо мы отдаем энергетику, либо нет, и мы делаем все для того, чтобы ее спасти, в этом случае можно брать кредиты и реализовывать задачи", – сказал Басария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045342734_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_bef93e5947eaf9e86651e41524d06327.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, подкасты энергетика, такие обстоятельства, аудио
подкасты, подкасты энергетика, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии
10:45 19.04.2023 (обновлено: 11:25 19.04.2023)
О состоянии энергетической системы Абхазии и о том, как можно решить наиболее острые проблемы, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, экс-руководитель Госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария.
Динамика потребление электроэнергии последние три года бет рекорды, увеличение потребления с 2020 года порядка 50%, сказал Басария в эфире радио.
Дефициты были и ранее, но были процессы, которые нацелены на изменение ситуации в энергосистеме, в любые годы проводились большие работы, в первую очередь речь о передающих сетях, подстанциях, высоковольтных линиях. И сегодня, когда звучит, что необходимо устанавливать приборы учета, я с эти согласен, потому что при установке приборов учета и контроля сетей, это даст возможность сэкономить в разы больше электроэнергии, чем мы можем произвести, восстановив те ГЭС, которые у нас есть. Важна экономия. Нужен баланс между оплатой и контролем. Когда происходит контроль, потребления падает на 30%. Но это не значит, что нам не нужно развивать и другие направления", – сказал Басария.
По мнению экс-руководителя Госкомпании правительство должно выбивать большего финансирования в адрес энергетиков.
"Должна быть прозрачность. Население должно понимать, что деньги не утекают в карманы. Населению нужно сказать, либо мы отдаем энергетику, либо нет, и мы делаем все для того, чтобы ее спасти, в этом случае можно брать кредиты и реализовывать задачи", – сказал Басария.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.