https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/takie-obstoyatelstva-basariya-o-reshenii-voprosa-energosistemy-abkhazii----1045333958.html

Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии

Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии

О состоянии энергетической системы Абхазии и о том, как можно решить наиболее острые проблемы, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, экс-руководитель... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T10:45+0300

2023-04-19T10:45+0300

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Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии Такие обстоятельства: Басария о решении вопроса энергосистемы Абхазии

Динамика потребление электроэнергии последние три года бет рекорды, увеличение потребления с 2020 года порядка 50%, сказал Басария в эфире радио.Дефициты были и ранее, но были процессы, которые нацелены на изменение ситуации в энергосистеме, в любые годы проводились большие работы, в первую очередь речь о передающих сетях, подстанциях, высоковольтных линиях. И сегодня, когда звучит, что необходимо устанавливать приборы учета, я с эти согласен, потому что при установке приборов учета и контроля сетей, это даст возможность сэкономить в разы больше электроэнергии, чем мы можем произвести, восстановив те ГЭС, которые у нас есть. Важна экономия. Нужен баланс между оплатой и контролем. Когда происходит контроль, потребления падает на 30%. Но это не значит, что нам не нужно развивать и другие направления", – сказал Басария.По мнению экс-руководителя Госкомпании правительство должно выбивать большего финансирования в адрес энергетиков."Должна быть прозрачность. Население должно понимать, что деньги не утекают в карманы. Населению нужно сказать, либо мы отдаем энергетику, либо нет, и мы делаем все для того, чтобы ее спасти, в этом случае можно брать кредиты и реализовывать задачи", – сказал Басария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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