https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/tsveyba-o-zasluzhennom-trenere-mavrofidi-silnyy-dukhom-interesnyy-i-teplyy-chelovek-1045351703.html

Цвейба о заслуженном тренере Маврофиди: сильный духом, интересный и теплый человек

Цвейба о заслуженном тренере Маврофиди: сильный духом, интересный и теплый человек

18 апреля ушел из жизни мастер спорта СССР, заслуженный тренер Абхазии, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T17:01+0300

2023-04-19T17:01+0300

2023-04-19T17:01+0300

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Цвейба о заслуженном тренере Маврофиде: сильный духом, интересный и теплый человек Цвейба о заслуженном тренере Маврофиде: сильный духом, интересный и теплый человек

18 апреля ушел из жизни мастер спорта СССР, заслуженный тренер Абхазии, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель спортотдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди.Уход из жизни Ахиллеса Сократовича – большая утрата для спортивной общественности, он был целеустремленным, сильный духом и интересным человеком, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия мастер спорта СССР международного класса, игрок четырех национальных сборных по футболу Ахрик Цвейба. В Гудауте Цвейба и Маврофиди занимались у тренера, руководителя школы акробатов, врача Льва Мильмана."Я честно скажу, не был так близок с ним, он постарше меня и была какая-то субординация, но могу сказать, что это был теплый и интересный человек. Конечно же, его уход – большая утрата для родных, для спортивной общественности Абхазии и России. Хочу посочувствовать родным, всем кто его близко знал", – сказал Цвейба.Полная версия беседы в аудиофайле.Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В 1958 году он перенес полиомиелит в тяжелой форме. Несмотря на это, он увлекся греблей – единственным видом спорта, где не имели значения ослабшие после болезни ноги. Он добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии.Став тренером, Маврофиди воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. 15 апреля ему исполнилось 66 лет. Прощание с Ахиллесом Сократовичем состоится в Доме учителя в Сухуме 20 апреля.

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