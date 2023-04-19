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https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/vneseny-popravki-v-zakon-ob-nds-i-tamozhennyy-kodeks-abkhazii-1045345937.html
Внесены поправки в закон об НДС и Таможенный кодекс Абхазии
Внесены поправки в закон об НДС и Таможенный кодекс Абхазии
Проект закона был зарегистрирован еще Парламентом шестого созыва. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС". Главное:
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Внесены поправки в закон об НДС и Таможенный кодекс Абхазии

12:50 19.04.2023 (обновлено: 13:32 19.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проект закона был зарегистрирован еще Парламентом шестого созыва.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС".
Главное:
Кабмин будет утверждать перечень медицинских товаров, реализация которых освобождается от налогообложения,
Кабмин будет утверждать перечень нефтепродуктов, ввоз которых освобождается от налогообложения,
налоговые вычеты будут производиться также на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку уплаты таможенных платежей по Таможенному кодексу,
срок отсрочки по уплате таможенных платежей устанавливается в том числе Таможенным кодексом,
отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе товаров предоставляется только, если общая сумма – не менее 50000 рублей,
отсрочка уплаты таможенных платежей не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации,
отсрочка предоставляется беспроцентная.
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