Внесены поправки в закон об НДС и Таможенный кодекс Абхазии

Кабмин будет утверждать перечень медицинских товаров, реализация которых освобождается от налогообложения, Кабмин будет утверждать перечень медицинских товаров, реализация которых освобождается от налогообложения,

Кабмин будет утверждать перечень нефтепродуктов, ввоз которых освобождается от налогообложения, Кабмин будет утверждать перечень нефтепродуктов, ввоз которых освобождается от налогообложения,

налоговые вычеты будут производиться также на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку уплаты таможенных платежей по Таможенному кодексу, налоговые вычеты будут производиться также на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку уплаты таможенных платежей по Таможенному кодексу,

срок отсрочки по уплате таможенных платежей устанавливается в том числе Таможенным кодексом, срок отсрочки по уплате таможенных платежей устанавливается в том числе Таможенным кодексом,

отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе товаров предоставляется только, если общая сумма – не менее 50000 рублей, отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе товаров предоставляется только, если общая сумма – не менее 50000 рублей,

отсрочка уплаты таможенных платежей не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации, отсрочка уплаты таможенных платежей не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации,