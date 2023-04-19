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Задержан подозреваемый в хищении автомобиля в Гудаутском районе
Задержан подозреваемый в хищении автомобиля в Гудаутском районе
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T21:55+0300
2023-04-19T21:55+0300
2023-04-19T23:14+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества Саида Паразия.Возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района Паразия взят под домашний арест.
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мвд абхазии, абхазия, гудаутский район
мвд абхазии, абхазия, гудаутский район
Задержан подозреваемый в хищении автомобиля в Гудаутском районе
21:55 19.04.2023 (обновлено: 23:14 19.04.2023)
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества Саида Паразия.
В селе Хипста правоохранители обнаружили и изъяли похищенный автомобиль марки "Daewoo Nexia", принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района Паразия взят под домашний арест.