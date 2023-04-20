https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/gumanitarnaya-missiya-abkhaziya-pomogla-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii--1045373717.html

Гуманитарная миссия: Абхазия помогла пострадавшим от землетрясения в Турции

Гуманитарная миссия: Абхазия помогла пострадавшим от землетрясения в Турции

В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция по итогам гуманитарной миссии Абхазии в Турции по оказанию помощи пострадавшим из-за землетрясения. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T15:55+0300

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Абхазия предоставила в качестве помощи из бюджета Фонда репатриации 100 000 долларов. Активное участие в формировании гумгруза приняли Рицинский нацпарк, Новоафонская пещера, Всемирного абхазо-абазинский конгресс, Министерства культуры и жители Абхазии. Помощь в организации доставки гумгруза оказало официальное представительство Абхазии в Турции.Также в пострадавшие районы было доставлено восемь контейнеров – около 200 тонн гуманитарного груза с предметами первой необходимости – питьевая вода, крупы, предметы гигиены, мука. Глава МЧС добавил, что не весь гуманитарный груз, собранный жителями, удалось доставить в Турцию, так как в некоторых вещах не было недостатка. По решению ведомства, оставшуюся часть вскоре передадут в освобожденные районы Донбасса.

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