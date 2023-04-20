https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/khishba-ochamchyrskiy-rayon---samyy-perspektivnyy-v-plane-razvitiya-turizma-1045383491.html
Хишба: Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма
Хишба: Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма
Глава Минтуризма Теймураз Хишба продолжает рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T18:10+0300
2023-04-20T18:10+0300
2023-04-20T19:37+0300
в абхазии
очамчырский район
туризм
отдых в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045382954_0:0:982:552_1920x0_80_0_0_6e79a1eeb90773ea3329d09a24128938.jpg
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма, заявил глава Минтуризма Теймураз Хишба.По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России.Он подчеркнул, что большой популярностью пользуется кемпинг "Тамыш-Village". Хишба осмотрел набережную Очамчыры: там уложена тротуарная плитка на 500 метров, установлены новые лавочки, посажены деревья. Завершается строительство площадки для воркаута рядом с центральным стадионом.
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045382954_0:0:982:738_1920x0_80_0_0_9ef4081992cebb4ec0eeeb5de8a30996.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, туризм, отдых в абхазии, абхазия
очамчырский район, туризм, отдых в абхазии, абхазия
Хишба: Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма
18:10 20.04.2023 (обновлено: 19:37 20.04.2023)
Глава Минтуризма Теймураз Хишба продолжает рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма, заявил глава Минтуризма Теймураз Хишба.
По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России.
"Очамчыра — это самый крупный район Абхазии и, на наш взгляд, самый перспективный в плане развития туризма. У вас прекрасное море, прекрасная набережная", – сказал Хишба.
Он подчеркнул, что большой популярностью пользуется кемпинг "Тамыш-Village". Хишба осмотрел набережную Очамчыры: там уложена тротуарная плитка на 500 метров, установлены новые лавочки, посажены деревья. Завершается строительство площадки для воркаута рядом с центральным стадионом.