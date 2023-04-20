https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/khishba-ochamchyrskiy-rayon---samyy-perspektivnyy-v-plane-razvitiya-turizma-1045383491.html

Хишба: Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма

Хишба: Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма

Глава Минтуризма Теймураз Хишба продолжает рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T18:10+0300

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в абхазии

очамчырский район

туризм

отдых в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Очамчырский район - самый перспективный в плане развития туризма, заявил глава Минтуризма Теймураз Хишба.По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России.Он подчеркнул, что большой популярностью пользуется кемпинг "Тамыш-Village". Хишба осмотрел набережную Очамчыры: там уложена тротуарная плитка на 500 метров, установлены новые лавочки, посажены деревья. Завершается строительство площадки для воркаута рядом с центральным стадионом.

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очамчырский район, туризм, отдых в абхазии, абхазия