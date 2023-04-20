https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/minoborony-rossii-porazhen-obedinennyy-shtab-gruppirovki-ukrainskoy-armii-bakhmut-1045374358.html

Минобороны России: поражен объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут"

Минобороны России: поражен объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут"

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут", сообщило в четверг Министерство обороны РФ. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T14:40+0300

2023-04-20T14:40+0300

2023-04-20T15:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут", сообщило в четверг Министерство обороны РФ.Сообщается, что в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) "поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны".В целом, за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

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