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Минобороны России: поражен объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут"
Минобороны России: поражен объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут"
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут", сообщило в четверг Министерство обороны РФ. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T14:40+0300
2023-04-20T14:40+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут", сообщило в четверг Министерство обороны РФ.Сообщается, что в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) "поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны".В целом, за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
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россия, украина, министерство обороны рф
Минобороны России: поражен объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут"
14:40 20.04.2023 (обновлено: 15:28 20.04.2023)
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут", сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", – говорится в сводке военного ведомства.
Сообщается, что в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) "поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны".
В целом, за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.