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Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии
Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии
Офицеры в ходе учений распределяют военнообязанных запаса, уточняют на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T12:05+0300
2023-04-20T12:05+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии, они стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии. Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.
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абхазия, министерство обороны абхазии, военные учения, армия
абхазия, министерство обороны абхазии, военные учения, армия
Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии
12:05 20.04.2023 (обновлено: 13:10 20.04.2023)
Офицеры в ходе учений распределяют военнообязанных запаса, уточняют на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии, они стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии.
В учениях участвуют органы военного управления, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты.
Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.