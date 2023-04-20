https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/mobilizatsionnye-ucheniya-rezervistov-nachalis-v-abkhazii-1045345811.html

Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии

Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии

Офицеры в ходе учений распределяют военнообязанных запаса, уточняют на местности решения командиров резервных формирований и подразделений на оборону. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Мобилизационные учения резервистов начались в Абхазии, они стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии. Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.

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