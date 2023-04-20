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МВД Абхазии: найден пропавший подросток
МВД Абхазии: найден пропавший подросток
Вечером 19 апреля Министерство внутренних дел объявило о пропаже подростка. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Инал Делба, 2006 года, был найден вечером 19 апреля, его в сопровождении сотрудников милиции отвезли к родителям, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Как ранее писали в ведомстве, подросток вышел утром 19 апреля из дома в селе Гуп и не вернулся.
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МВД Абхазии: найден пропавший подросток

10:10 20.04.2023 (обновлено: 10:52 20.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция Абхазии
Милиция Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вечером 19 апреля Министерство внутренних дел объявило о пропаже подростка.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Инал Делба, 2006 года, был найден вечером 19 апреля, его в сопровождении сотрудников милиции отвезли к родителям, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Как ранее писали в ведомстве, подросток вышел утром 19 апреля из дома в селе Гуп и не вернулся.
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