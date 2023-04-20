https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/ozgan-rasskazala-kak-gosudarstvo-pomozhet-predprinimatelyam-abkhazii-1045367755.html

Озган рассказала, как государство поможет предпринимателям Абхазии

Озган рассказала, как государство поможет предпринимателям Абхазии

О ведомственной краткосрочной целевой программе по поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр... 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T15:15+0300

2023-04-20T15:15+0300

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Озган рассказала, как государство поможет предпринимателям Абхазии Озган рассказала, как государство поможет предпринимателям Абхазии

В 2023 году на ведомственную краткосрочную целевую программу по поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии выделили 50 миллионов рублей.Комиссия при Министерстве экономики уже начала прием заявок на участие в программе господдержки. О том, как будет проходить конкурсный отбор, какие основные требования к участникам и какой результат ожидают получить в правительстве Абхазии, рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.В 2022-м, по словам Кристины Озган, в рамках программы было одобрено 48 проектов на общую сумму 49,9 миллиона рублей. Аналогичная программа и в 2023 году."В законе о бюджете Республики Абхазия на 2023 год предусмотрена сумма в размере 50 миллионов рублей на реализацию мероприятий по "Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия". За счет этих средств будет оказана поддержка различным проектам, реализуемым в сферах ремесленичества и народном промысле, туризме, общественном питании, легкой пищевой обрабатывающей промышленности", – пояснила Кристина Озган.Подробности слушайте в аудиофайле.

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